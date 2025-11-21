관세 면제로 브라질 농산물 관세율 0% 트럼프 “브라질 대통령과 관세 협상 개시 합의” 외신들 “물가 상승으로 어려워진 미국 유권자들로부터 압박”

[헤럴드경제=김영철 기자] 고물가로 인한 정치적 압박을 받는 도널드 트럼프 미국 대통령이 커피, 쇠고기, 열대과일 등 브라질 주요 농산물에 대해 자신이 부과한 40%의 추가 관세를 거둬들였다.

20일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관이 공개한 ‘브라질 정부에 대한 관세 적용범위 수정’ 행정명령에서 브라질의 특정 농산물에 대한 40% 추가 관세를 미동부시간 지난 13일 0시1분부로 면제(소급 적용)한다고 결정했다.

이에 따라 브라질산 수십가지 농산물에 대한 미국의 관세율은 0%가 됐다. 트럼프 대통령이 지난 14일 이들 농산물을 국가별 관세에서 면제하는 행정명령에 서명한 만큼 브라질의 주요 농산물에 부과되고 있던 기본관세 10%는 이미 사라졌기 때문이다.

미국에서 브라질산 수입품의 경우 그간 기본관세 10%에 추가관세 40% 등 50%의 관세가 적용됐다. 트럼프 대통령은 지난 7월 30일 자신과 친분이 있는 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령이 자국에서 정치적 탄압을 받고 있다고 주장하며 40% 관세를 추가하는 행정명령에 서명한 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 행정명령에서 브라질산 농산물 관세 완화 이유에 대해 지난달 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 통화해 관세 협상 개시에 합의했고, 미 당국자들이 브라질과의 초기 협상에서 진전이 이뤄지는 등 여러 고려사항을 감안했다고 설명했다.

하지만 브라질 농산물에 대한 40%의 추가 관세를 면제한 진짜 이유는 고물가 때문이라는 분석이 많다.

로이터통신은 이번 면제에 대해 “이번 조치는 백악관이 미국 내 식품 가격 상승을 초래한 일부 관세에 입장을 번복하면서 지난 14일 여러 농산물에 대한 관세를 철폐한 유사한 행정명령에 이어진 것”이라고 분석했다.

AFP 통신도 “이런 변화는 트럼프 대통령이 생활 물가 상승으로 어려워진 미국 유권자들로부터 압박을 받는 가운데 나왔다”고 했으며, 블룸버그통신 역시 “생활 물가에 대한 유권자 불만이 커지는 가운데 관세 감면 범위를 넓혔다”고 평가했다.