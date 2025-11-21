총 6개 워크베이, 일 최대 25대 정비 가능 전기차 수리 인프라 단계적 확대 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아는 아우디 공식 딜러사인 아이언오토가 오는 24일 아우디 제주 서비스센터를 신규 오픈한다고 21일 밝혔다.

새롭게 문을 연 아우디 제주 서비스센터는 연면적 3342㎡ 규모로, 총 6개의 워크베이를 기반으로 하루 최대 25대까지 차량 정비가 가능한 최신 설비를 갖췄다. 이를 통해 일반 정비는 물론 차량 점검, 보증 수리 등 아우디 핵심 서비스를 한층 더 신속하고 높은 품질로 제공할 예정이다.

또한 아우디 전문 교육을 이수한 테크니션들이 고객 차량 특성에 최적화된 정확도 높은 정비 서비스를 지원한다.

아우디 코리아는 앞으로 제주 지역에서 확대되고 있는 전기차 수요에 대응하기 위해 e-트론 고객을 위한 전기차 특화 수리 인프라를 단계적으로 확충할 계획이다. 이를 통해 아우디의 고도화된 EV 서비스 역량을 제주 지역 고객에게 보다 가깝고 안정적으로 제공하겠다는 구상이다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “아우디 제주 서비스센터 오픈을 통해 제주 지역 고객들께 더욱 가까운 곳에서 아우디의 전문적인 서비스를 제공할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 프리미엄 서비스를 지속적으로 선보이며, 아우디 브랜드의 가치를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

김민규 아이언오토 대표는 “이번 제주 서비스센터 신규 오픈으로 아우디 고객 접점을 제주지역까지 확대하게 되어 기쁘다”며 “지역 고객들이 신뢰할 수 있는 안정적이고 수준 높은 서비스를 지속적으로 제공하며, 고객 중심의 프리미엄 경험을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

아우디 제주 서비스센터는 제주특별자치도 제주시 원남2길 7에 위치하며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 서비스센터 오픈을 기념해 한 달간 입고 고객 전원에게 아우디 장우산을 증정한다.

한편, 아이언오토는 부산, 울산, 경남 지역 아우디 공식 딜러사로서 2019년 국내 최대 규모의 아우디 양산 서비스센터를 시작으로 현재 6개 지역(부산 금정·해운대·수성·창원·울산·김해)에 신차 전시장과 양산 공식 인증 중고차 전시장, 그리고 8곳의 서비스센터(민락·금정·양산·대구·창원·진주·울산·제주)를 운영하고 있다.