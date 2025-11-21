“통섭(通攝)의 예술적 경험 통해 프리미엄 고객 문화 프로그램 강화”

[헤럴드경제=신동윤 기자] KB증권이 11월 한달간 전국 7개 지역본부에서 높은 기여도를 보여준 고액 자산가(UHNW) 고객들을 초청해 ‘2025 KB증권 우수고객초청 음악회 통섭, 소리를 잇다’를 성황리에 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 음악회는 지난 3일 광주를 시작으로 서울, 대구, 부산 등 전국 주요 거점에서 진행됐다. 클래식을 기반으로 다양한 장르를 결합한 융합 예술단체 ‘어바웃클래식그룹’이 공연을 맡아 풍성한 무대를 선보였다.

올해 공연은 ‘통섭(Consilience), 소리를 잇다’로, 서로 다른 생각과 감정, 속도를 지닌 사람들이 음악 속에서 조화를 이루는 과정을 표현했다. 프로그램은 고전적 유희, 회상적 유희, 치유적 유희, 통섭적 유희 등 네 가지로 테마로 구성되어 음악의 다채로운 면모를 전달했다.

연주곡은 에릭 사티의 Gymnopédie No.1, 비탈리 Chaconne을 비롯해 대중적으로 사랑받는 혜화동, Cats 메모리, 그대에게 등 폭넓은 레퍼토리로 구성돼 참석 고객들로부터 큰 호응을 얻었다. 비발디, 바르톡 등 클래식 명곡부터 현대적 해석의 크로스오버 무대까지 다양한 장르를 아우르는 프로그램이 마련돼 음악적 몰입도를 높였다.

행사에 참여한 한 고객은 “클래식 공연에서 쉽게 접하기 어려운 다양한 장르의 음악을 경험할 수 있어 음악적 치유와 감동을 동시에 받을 수 있었다”며 “KB증권의 고객을 생각하는 진심이 느껴지는 프로그램이었다”고 소감을 밝혔다.

이재옥 KB증권 WM사업그룹장은 “고객의 신뢰와 성원에 보답하기 위해 지역별 맞춤형 고품격 문화 행사를 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 금융을 넘어 고객의 삶의 품격을 높이는 다양한 프로그램을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.