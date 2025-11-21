中 5세대 스텔스 전투기 “기술·품질, 러시아와 동등 또는 우수” 자신 미제 구입 안되는 중동 등 ‘틈새시장’ 노려 두바이 에어쇼서 판촉 경쟁 치열

[헤럴드경제=도현정 기자]중국의 야심작인 5세대 스텔스 전투기인 젠(J)-35가 미국 무기 구매가 어려운 중동국 등 ‘틈새시장’을 노리고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 21일 중국이 미국 무기 구매가 안되는 국가들을 상대로 J-35에 대한 판촉에 집중하고 있다고 보도했다.

5세대 스텔스 전투기 생산이 가능한 미국과 중국, 러시아는 지난 17일부터 21일까지 열리는 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼에서 판매 경쟁을 벌이고 있다. 두바이 에어쇼는 항공·방산업체 1500여곳 이상이 참가하는 중동·북아프리카 지역 최대 규모의 에어쇼다. 올해는 5세대 스텔스 전투기에 관심이 쏠렸는데, SCMP는 “미국의 F-35와 러시아의 Su-57이 같은 행사장에 등장한 것은 이번이 처음”이라 전했다.

중국은 두바이에어쇼에서 항공기술수출입공사(CATIC)가 부스를 차리고 J-35 판촉에 집중했다. 선양항공공사(SAC)가 개발한 J-35는 J-20에 이은 중국의 두 번째 스텔스 전투기다. 최근 공개한 푸젠함을 비롯해 산둥함과 랴오닝함 등 항모 탑재용으로 개발됐다.

J-35는 지난해 11월 중국 남부 광둥성 주하이에서 열린 제15회 중국국제항공우주박람회에서 정식으로 공개됐다. 지난 9월 3일 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식 행사에서는 공중 편대의 일원으로 비행하는 모습을 보여줬다.

SCMP는 “미국·중국·러시아가 모두 두바이 에어쇼에 스텔스 전투기를 참가시킨 것은 중동시장을 둘러싼 3국의 치열한 경쟁을 보여주는 것”이라 분석했다.

5세대 전투기는 네트워킹 기능을 통해 향상된 상황 인식을 바탕으로, 스텔스 기능 이외에 초고속 순항 능력과 첨단 센서 융합 기반의 기동력과 전투력으로 기존 전투기의 성능을 뛰어넘었다.

중국은 미국이 F-35 판매를 거부한 중동 국가 등 ‘틈새시장’을 노리는 전략을 취하고 있다. 미국은 5세대 스텔스기인 F-35를 동맹국에만 판매했다. 그 중에서도 외교 관계가 다소 경직된 곳에는 F-35 판매를 거부해왔다. 바이든 전 대통령 집권기에는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에도 F-35 요청을 거부했다. 사우디아라비아는 18일 백악관을 방문한 자리에서 대미 투자액을 1조달러로 늘린다고 제안한 끝에 F-35 전투기 판매를 승인받았다.

현재까지 F-35를 인도받은 곳은 12개국 뿐이다. 중국과 러시아는 이런 사정을 이용해 F-35를 구매하지 못하는 곳에 자국의 5세대 스텔스기를 판매한다는 전략을 펴고 있다.

미국 싱크탱크 랜드 연구소의 선임 연구원인 티모시 히스는 “러시아는 이란에 Su-57 구매를 바라고 있고, 중국 J-35는 중동에서 (판매) 기회가 있을 것”이라 내다봤다. 그는 이어 “중국은 러시아의 가장 큰 경쟁 상대”라며 “중국의 기술과 품질은 러시아와 동등하거나 그보다 우수하다”고 평가했다.