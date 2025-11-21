국제표준 XBRL 기반 재무공시 우수이행 “재무공시 투명성, 정보 접근성 지속 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 금융감독원이 주관하는 ‘2025년도 XBRL 재무공시 우수법인’으로 선정, 지난 20일 금융감독원으로부터 감사장을 받았다고 21일 밝혔다.

이번 선정은 금융감독원이 상장법인을 대상으로 실시하는 재무공시 품질 평가의 일환으로, 국제표준 XBRL(Extensible Business Reporting Language) 기반 재무공시를 성실하게 이행하고 투자자에게 신뢰도 높은 정보를 제공한 기업을 대상으로 이뤄진다.

XBRL은 기업 재무제표 등 재무정보를 전자 문서 형태로 표준화하여 공유하는 국제 공통 언어로, 재무 정보 분석을 용이하게 할 뿐만 아니라 해외 투자자 또한 동일한 기준으로 공시 정보를 확인할 수 있다는 장점이 있다.

티웨이항공은 국내외 투자자에 대한 정보 접근성 제고, 대한민국 자본시장의 국제화 기여 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 2024년 공시 의무적용에 선제 대응하기 위해 실무자 역량 강화와 함께 자체 시스템 구축을 통해 데이터의 정확성을 향상시킨 점이 이번 수상의 배경으로 작용했다.

아울러 티웨이항공 회계 실무자는 앞으로 금융감독원이 추진하는 XBRL 재무공시 가이드라인·제도 개선 논의에도 참여할 수 있다.

티웨이항공 이현용 재무담당 임원은 “이번 수상을 계기로 재무공시의 투명성과 정보 접근성을 지속적으로 강화해, 앞으로도 정보이용자들에게 책임 있는 공시를 통해 신뢰받는 항공사로 성장해 나가겠다”고 말했다.