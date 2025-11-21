1세대 모델 출시 이후 약 6년 만에 풀체인지 2.5 터보 하이브리드 시스템 적용 기아, 신형 텔루라이드 등 총 23대의 차량 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 20일(현지시간) 미국 LA 컨벤션 센터에서 열린 ‘2025 LA 오토쇼’ 보도발표회를 통해 북미 전용 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘올 뉴 텔루라이드(이하 신형 텔루라이드)’를 세계 최초로 공개했다고 21일 밝혔다.

텔루라이드는 북미 시장에서 기아의 성장을 상징하는 차종이다. 출시 이후 올해 10월까지 미국에서만 65만4667대가 팔리며 북미 시장의 핵심 모델로 자리잡았다. 신형 텔루라이드는 2019년 1세대 모델 출시 이후 약 6년 만에 새롭게 선보이는 완전변경 모델로, 내년 1분기 중 본격 판매에 돌입할 예정이다.

외관 디자인은 기아의 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)’와 텔루라이드 고유의 디자인 DNA를 계승해 강인하면서도 플래그십 모델다운 우아함을 담았다.

실내는 듀얼 12.3인치 파노라믹 와이드 디스플레이, 크래쉬패드 및 센터콘솔과 도어 주변을 은은하게 비추는 소프트 무드 라이팅을 적용해 미래적 느낌과 고급감을 높였고, 상위 트림에는 크래쉬패드 등 곳곳에 고급감을 강조하는 리얼 우드 소재도 적용했다.

탑승자의 공간감을 좌우하는 헤드룸과 레그룸을 동급 최고 수준으로 개선했으며, 후석 시트를 모두 접은 상태에서 최대 적재량은 약 2460ℓ를 확보했다.

신형 텔루라이드의 가장 큰 특징은 하이브리드 파워트레인의 신규 탑재다. 새롭게 추가된 가솔린 2.5ℓ 터보 하이브리드 시스템은 합산 최고출력 329마력, 최대토크 46.9㎏f·m을 발휘한다. 기존 가솔린 3.8 GDI 엔진 대비 배기량을 30% 이상 줄이면서도 최고출력은 약 13%, 최대토크는 약 29% 높였다.

하이브리드 모델의 경우 최대 35MPG(기아 자체 추정치, 약 14.9㎞/ℓ)의 높은 복합연비를 달성해 기존 모델(전륜구동 기본모델 LX트림 기준 22MPG) 대비 59.1% 효율성을 높였고, 이에 따른 최대 주행가능 거리는 약 965㎞ 이상에 달할 것으로 기대된다.

기본 모델인 가솔린 2.5 터보 GDI 모델의 경우 최고출력 274마력, 최대토크는 기존 모델 대비 18.7% 개선된 약 43㎏f·m를 발휘한다.

신형 텔루라이드는 북미 현지 고객의 선호를 높일 수 있는 엔터테인먼트 콘텐츠와 편의 기능을 ‘기아 커넥트 스토어’의 OTA 서비스를 통해 사용할 수 있도록 연결성을 강화한 것도 특징이다.

구글 기반의 온라인 내비게이션은 수시로 업데이트된 정보를 반영해 최신 정보를 제공하며, 디즈니+, 넷플릭스 등 다양한 콘텐츠의 스트리밍 서비스를 지원한다. 디즈니·마블·스타워즈 캐릭터를 비롯해 기아가 공식 후원하는 인기 스포츠 NBA의 30개 팀을 테마로 하는 디스플레이 스킨도 적용할 수 있다.

또한 개인주택과 차고 이용이 많은 북미 시장 환경을 고려해 차량 내 디스플레이를 통한 원격제어나 차량이 차고 가까이 접근할 경우 자동으로 차고를 여닫는 것이 가능한 ‘기아 마이큐 커넥티드 개러지’도 제공된다.

기아는 신형 텔루라이드 X-Pro 모델도 공개했다.

X-Pro 모델은 ▷블랙 무광 메쉬 타입 라디에이터 그릴 ▷블랙 칼라 휠 ▷브릿지 타입 루프랙 ▷강렬한 오렌지 색상의 프론트/리어 견인고리 ▷실내의 리얼 포지드 카본 파이버 패널로 차별화된 디자인을 갖췄다.

주행과 관련해서는 ▷올-터레인 타이어 ▷험로에서 바퀴가 헛도는 것을 방지하는 ‘전자식 차동 제한 장치(e-LSD)’ ▷산악 지형에 특화된 X-Pro 모델 전용 터레인 모드 ▷일반 모델 대비 길이를 25㎜ 늘리고 스트로크(가동범위)를 증대한 전용 서스펜션 등 특화사양을 적용해 보다 쉽고 안전하게 험로를 주파할 수 있도록 했다.

아울러 ▷시속 약 9.7㎞/h 이하로 저속 주행 시 차량 아래의 지면 상태를 확인할 수 있는 ‘그라운드 뷰 모니터’ ▷야간에 주변 지면을 비춰주는 총 5개의 그라운드 라이팅을 적용하는 등 아웃도어 활동에 최적화된 사양을 추가했다.

한편, 기아는 이달 30일까지 진행되는 LA 오토쇼 기간 동안 신형 텔루라이드 하이브리드 모델과 오프로드 특화 사양이 적용된 X-Pro 모델을 비롯해, 스포티지, 쏘렌토, EV9 등 총 23대의 차량과 FoD(Feature on Demand) 디스플레이 테마, V2H(Vehicle-to-Home) 기술 전시 등을 통해 기아만의 차별화된 카라이프를 선보인다.