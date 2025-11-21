[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울 용산구에 누운 ‘ㄹ’자 형태로 아코르 그룹 4개 호텔에 고객 맞춤형으로 모여있는 서울드래곤시티가 ‘세계 딸기 디저트 올림픽’ 같은 이벤트를 펼친다.

서울드래곤시티는 오는 12월 6일부터 내년 3월 29일까지 이비스 스타일 앰배서더 7층에 위치한 캐주얼 뷔페 레스토랑 ‘인스타일’에서 딸기 뷔페 ‘딸기 스튜디오’를 진행한다.

각국을 대표하는 딸기 디저트를 한자리에서 맛볼 수 있는 ‘디저트 스튜디오’ 콘셉트로 운영된다.

특히 ‘씬 스틸러(Scene Stealer)’를 키워드를 활용해 디저트를 마치 예술 작품의 일부처럼 선보이며, 먹는 즐거움과 보는 즐거움을 함께 선사할 방침이다. 서비스 공간도 이전보다 넓혀 더욱 편안하고 쾌적한 공간에서 딸기 뷔페를 즐길 수 있도록 했다.

이번 ‘딸기 스튜디오’에는 충남 논산에서 직배송된 ‘설향 딸기’를 주재료로 당도와 신선도가 보장된 메뉴를 제공한다.

딸기 디저트는 총 26종으로, 생딸기를 층층이 쌓아 올린 ’후레시 딸기 타워‘, ’물방울 떡‘이라고도 불리는 일본의 와라비 모찌를 사용해 파르페로 만든 ’와라비 모찌 파르페‘, 멕시코의 대표적인 길거리 디저트 ’딸기 마르케시타‘를 등을 준비했다.

이 외에도 이탈리아의 전통 크리스마스 시즌 디저트 딸기 팡도르, 딸기 크림이 들어간 딸기볼 데니시 등 베이커리류를 비롯해 딸기 리치 무스, 딸기 쇼트케이크, 피스타치오 딸기 타르트, 딸기 밀푀유, 베리 아사이볼, 딸기 티그레, 딸기 마카롱, 딸기 양갱 등 세계 각국의 딸기 디저트를 한 자리에서 맛볼 수 있다.

서울드래곤시티 딸기 뷔페는 지난 2019년 첫 선을 보인 이래 누적 방문객 4만 명 이상이 찾으며 명실상부한 시그니처 디저트 뷔페로 자리매김했다.

푸드 메뉴 역시 지난해보다 대거 풍성해진 24종으로 마련했다. 딸기 등 제철 과일과 야채를 넣은 샐러드를 비롯해 엔칠라다, 비리아 타코, 라자냐, 등갈비, 볶음밥 등 다채롭게 구성했다.

또, 셰프가 즉석에서 조리해 바로 제공하는 라이브 코너에서는 신선한 해산물과 채소, 깊은 맛의 육수가 어우러진 서울드래곤시티의 클래식 메뉴인 짬뽕과 차슈와 숙성 간장 육수가 어우러진 차슈 라멘도 새롭게 선보인다.

‘딸기 스튜디오’는 주말 및 공휴일에 3부제로 나누어 운영된다. 1부는 오후 12시부터, 2부는 오후 2시 45분부터 각각 2시간 동안 진행되며 3부는 오후 6시부터 9시까지다. 금요일은 3부 디너 타임만 운영한다. 각 회차 오픈 전 15분간 포토타임도 제공해 SNS 인증샷을 남기기에도 좋다.