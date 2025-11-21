투자와 골프를 결합한 고객 초청 행사

[헤럴드경제=문이림 기자] NH-아문디자산운용은 뉴스레터 구독 고객을 초청해 투자와 골프를 결합한 ‘인베스타 데이’를 지난 19일 개최했다고 21일 밝혔다.

NH-아문디자산운용은 지난 8월부터 시장 동향과 투자 인사이트를 전달하는 뉴스레터 ‘투자GPS’를 발간하고 있다.

이번 행사는 고객과의 접점을 넓히고 투자 고민을 직접 듣기 위해 마련됐다. 투자전략 강의와 상담, 프로골퍼의 골프 노하우 강의 등 고객 참여 중심 프로그램으로 구성됐다.

이동원 NH-아문디자산운용 채권솔루션본부장은 장기 투자전략과 위험관리 방식을 골프에 빗대어 설명하며 고객들의 투자 고민에 답했다. 박동우 NH-아문디자산운용 WM연금마케팅본부장은 성장주도 코리아 펀드와 하나로타깃데이트펀드(TDF) 등을 소개하며 시장 대응 전략을 제시했다.

이어 NH투자증권 프로골프단 소속 정윤지·박민지·이가영·김시현 선수가 각자의 골프 노하우를 공유하고 고객들에게 간단한 원포인트 조언을 전하는 시간을 가졌다.

신용인 NH-아문디자산운용 마케팅총괄부사장은 “투자GPS를 통해 전달하는 정보가 고객들의 실제 투자 과정에서 얼마나 도움이 되고 있는지 직접 확인하고 다양한 피드백을 들을 수 있는 소중한 시간이었다”며 “앞으로도 투자에 도움이 되는 다양한 콘텐츠와 오프라인 프로그램을 통해 고객과의 소통을 더욱 확대하겠다”고 말했다.