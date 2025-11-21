‘행촌동 210-2번지’ 신속통합기획 재개발 후보지 선정… 공공지원 정비계획 수립에 착수, 2년 내 정비구역 지정 목표 ‘창신동 23-606번지와 629번지’ 일대는 지상 최고 29층, 4542세대 주택단지 조성 계획

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 행촌동·창신동 등 관내 곳곳에서 노후 주거지 정비사업을 본격화하며 개발에 박차를 가하고 있다.

먼저 구는 이달 서울시 신속통합기획 재개발 후보지로 선정된 ‘행촌동 210-2번지’ 일대를 대상으로 정비계획 결정 및 구역 지정을 위한 관련 용역을 시행한다. 행촌동, 무악동, 홍파동이 속한 이 지역은 현재 약 1400세대가 거주 중이다.

인왕산 자락을 따라 형성된 구릉지 지형으로 총면적 7만6310㎡ 가운데 41.9%가 15° 이상의 급경사지에 속해 이로 인한 보행 단절, 차량 통행 문제가 잦다.

또 한양도성, 딜쿠샤 등 주요 문화유산 분포로 개발에 제약이 많고 주차장, 노인여가복지시설 같은 생활기반시설 역시 부족하다.

인근 아파트 단지와 비교했을 때 대상지 대부분이 저층 주거지인 만큼, 주민들 역시 개발 필요성에 깊이 공감하며 신속한 추진을 바라고 있다.

구는 이번 용역으로 대상지 현황과 주민 의견을 분석해 구릉지 특화형 주택단지 조성, 교통체계 개선, 편의시설 재정비 등 한양도성자락 성곽마을의 정체성을 유지하는 도심 속 대표 주거단지 조성계획을 마련할 방침이다.

한편 11월 13일에는 2024년 11월 신속통합기획 대상지로 확정된 ‘창신동 23-606번지(약 14만 3000㎡)와 629번지(약 9만 2000㎡)’ 일대에 대한 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시로 사업이 본궤도에 올랐다. 지상 최고 29층, 4542세대 규모의 주택단지 조성을 계획하고 있다.

이외에도 종로구는 신문로 2-12에서 지상 27층, 176세대 규모의 도시정비형 재개발을 추진한다. 지난해 12월 서울시 심의를 통과했고 내년 상반기 시공사 선정, 하반기 통합심의를 진행 예정이다.

정문헌 구청장은 “각종 규제로 더디게 진행됐던 정비사업을 신속히 추진하고 주거환경 개선, 재산권 보호에 대한 주민 바람을 현실화하겠다”며 “주거지 노후화와 지역 불균형 발전 문제를 해결하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.