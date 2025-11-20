[헤럴드경제=김주리 기자] ‘남자친구를 보러 간다’며 캄보디아로 떠난 뒤 연락이 끊겨 납치설에 휩싸였던 중국인 인플루언서가 납치 가담 혐의로 현지에서 검거된 사실이 뒤늦게 드러났다.

19일(현지시간) 캄보디아차이나타임스에 따르면 최근 며칠간 실종 상태였던 중국인 여성 인플루언서 장무청은 지난 13일 온라인 사기·국경 간 인신매매 등 혐의로 캄보디아 경찰에 체포됐다. 캄보디아 법원은 장무청의 혐의가 소명됐다고 보고, 15일 구금 명령을 내렸다. 그는 현재 캄보디아 수도 프놈펜의 교도소에 수감돼 재판을 기다리고 있다.

장무청은 중국에서 ‘오렌지 자매(청쯔제제)’라는 이름으로 활동하던 인플루언서로 12만명의 팔로워를 보유하고 있다.

‘장무청 실종설’은 체포 당일인 13일쯤 제기됐다. 장무청은 이달 초 “남자친구를 보고 오겠다”며 캄보디아로 떠났는데, 귀국 예정일인 13일 중국에 돌아오지 않았다. 장무청의 휴대폰 전원은 12일부터 꺼져 있었다고 한다. 가족이 실종 신고에 나섰고, 이 사실은 온라인을 통해서도 알려졌다. 온라인에서는 ‘캄보디아 범죄단지에 납치됐을 수도 있다’는 우려가 확산됐다.

하지만 진실은 달랐다. 캄보디아에서 납치를 당한 게 아니라, ‘납치 범죄 관여’ 혐의로 체포된 탓에 연락두절 상태가 됐던 것이다. 캄보디아 수사 당국은 장무청이 10월과 11월, 여러 차례에 걸쳐 온라인 사기 행위에 가담한 정황을 포착했다. 범죄 조직과 공모해 국경 간 인신매매를 저지른 혐의도 적용할 방침이다. 현지 경찰은 범죄 조직의 수익금이 장무청의 계좌로 흘러 들어간 사실까지 확인한 것으로 알려졌다.