서울·경기 14개 초등학교서 교육…“ESG 실천형 사회공헌 모델로”

[헤럴드경제=정석준 기자] 남양유업이 올해 ‘찾아가는 친환경 교실(사진)’을 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.

올해는 서울·경기권 14개 초등학교에서 2300여명의 학생들이 참여했다. 이는 작년 대비 7배 이상 확대된 규모다.

‘찾아가는 친환경 교실’은 2021년부터 이어오는 남양유업의 사회공헌 프로그램이다. 자원 순환의 중요성과 올바른 분리배출 방법을 배우는 체험형 환경 교육이다. 작년까지 누적 참여 인원은 1400명이다.

남양유업은 올해 ‘서울 새활용플라자’ 전문 강사진을 기존 3명에서 7명으로 늘렸다. 또 교구 제작 기업 ‘에코플레이’와 협업해 콘텐츠를 고도화했다. 학생들은 놀이와 체험을 통해 자연스럽게 환경 보호의 의미를 배우며 생활 속 실천법을 익혔다.

김수향 남양유업 브랜드팀 대리는 “올해 새롭게 도입한 보드게임 형태의 분리배출 실습이 실제 교육 현장에서 큰 호응을 얻고 있다”며 “내년에도 찾아가는 친환경 교실과 같은 ESG(환경·사회·지배구조) 실천형 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.