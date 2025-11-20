쿠팡 맞춤형 교과목 개설, 인턴십·정규직 채용 연계

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 우송대학교와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결하고, AI(인공지능) 시대를 이끌 인재를 확보하겠다고 20일 밝혔다.

협약식은 전날 대전광역시 동구 우송대학교 서캠퍼스 철도물류관에서 진행됐다. 박수현 CFS 최고인사책임자(CHRO)를 대신한 이상준 HR팀장과 정병현 우송대 철도물류대학 물류시스템학과 학과장, 한석희 물류시스템학과 교수 등이 참석했다.

양 기관은 쿠팡 맞춤형 교과목 개설, 현장견학·실습 프로그램 운영, 인턴십 및 정규직 채용 연계, 채용박람회·설명회 개최 상호 협력 등에서 협력하기로 뜻을 모았다.

정병현 우송대 철도물류대학 물류시스템학과 학과장은 “학생들이 AI 기반 물류 자동화 시스템으로 운영되는 쿠팡의 실제 산업 현장에서 직무를 체험하고 취업할 좋은 기회”라고 말했다.

박수현 CFS 최고인사책임자는 “쿠팡은 2027년까지 전 국민 100% 무료 로켓배송을 추진하고 있으며, 그에 맞추어 우수한 인재를 조기에 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지역 대학과 상생하는 기회를 확대하겠다”고 전했다.

한편 CFS는 2021년 전주대와 군산대를 시작으로 인천재능대·경북보건대(2022년), 인제대·한국폴리텍대학 창원캠퍼스(2023년), 청운대·평택대·백석대·한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스·학교법인 한국폴리텍(2024년), 성결대·건양대·원광대·영남이공대(2025년) 등 다양한 대학과 산학협력을 맺었다.