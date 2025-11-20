긴급경영안정자금 등 정부 집중 지원

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 산업통상부 철강산업이 발달한 광양시 지역에 산업위기 선제대응지역으로 최종 지정했다.

광양시에 따르면 이번 지정으로 향후 2년 동안 ▲긴급경영안정자금 ▲지방투자촉진보조금 우대 ▲중소기업 금융지원(만기연장·상환유예) ▲협력업체·소상공인 금융지원 등 광범위한 정부 지원이 집중하게 된다.

광양제철소 공장이 있는 광양시는 올해 초부터 철강산업의 어려움 극복을 위해 선제 대응체계를 마련하고 이를 체계적으로 강화해 왔다.

2월에는 포항·당진시와 긴급대책회의를 열어 공동 건의문을 발표했으며, 트럼프 2기 관세정책 대응 간담회, 광양·순천 상공회의소 공동 건의, 여수·순천·광양 3개 시의 경제위기 극복 공동선언 등 다각적 대응을 이어왔다.

광양시의회에서도 역시 철강산업 위기 극복 촉구 성명을 발표하며 지역 차원의 대응 의지를 결집했다.

또한 전남도, 권향엽 국회의원실, 정부 부처와 긴밀히 협력해 전남 철강산업 위기대응 협의체 출범, 위기대응 지원사업 추진, 산업부와 수차례 실무 협의 등을 이어오며 정책적 필요성을 적극 설명해 온 점도 큰 힘이 됐다.

이 같은 노력의 결실로 광양시는 9월 30일 산업통상부에 지정 신청서를 제출했으며, 10월 21일에는 산업부 실사단이 광양국가산단을 방문해 철강산업 의존도, 고용 여건, 중소기업 경영 실태 등을 종합 점검했다.

시는 실사단 질의에 대한 보충자료를 신속·정확하게 제출하는 등 심사 절차를 철저히 준비해 지정 타당성을 입증했다.

‘산업위기 선제 대응 지역’ 지정에 따라 2026년부터 보통교부세 가산분이 광양시에 교부될 예정이며, 시는 이를 2026년 제1회 추경에 반영해 지역 산업위기 대응 사업을 본격 추진할 계획이다.

정인화 시장은 “철강산업의 위기를 산업전환의 기회로 삼아 광양이 다시 한번 대한민국 제조 산업의 심장으로 도약할 것”이라며 “기업이 존중받고 시민이 함께 성장하는 지속 가능한 글로벌 미래도시를 실현하겠다”고 밝혔다.

시에서는 산업 경쟁력 강화와 미래 성장 기반 마련을 위한 ‘광양형 산업 위기 대응 패키지사업’을 본격 추진하고 있으며, 고용지표 악화에 대비한 ‘고용위기 선제 대응지역’ 지정도 병행해 준비하고 있다.

아울러 산업부·고용부·중기부 등 관계 부처와의 긴밀한 협력을 통해 R&D·고용·산업전환 관련 예산이 지역에 반영될 수 있도록 적극 건의하고 있다.