국토부·LH, 합동주택공급TF 출범 ‘부지 발굴~준공’까지 시간 단축

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 도심 내 주택공급 속도를 높이기 위한 전담조직을 출범했다. 국토부와 LH는 2030년까지 총 135만호를 공급하겠다는 계획이다.

국토부와 LH는 20일 오전 서울 용산구 HJ중공업 본사에서 합동 주택공급 태스크포스(TF)·LH 주택공급특별추진본부 신설을 기념하는 현판식을 진행했다. 합동 TF는 국토부와 LH 공급조직을 한 공간에 모아 현장 상황을 실시간으로 점검하고, 도심 공급 과정에서 반복돼온 이해관계 충돌과 절차 지연을 최소화하는 역할을 맡는다. 이를 통해 도심 선호 입지에서 공급 물량을 확실히 확보하고, 부지 발굴부터 준공까지 시간을 단축하겠다는 계획이다.

김윤덕 국토부 장관은 이날 두 기관에 “주택공급 비상 체계로 전환하고, 가용 자원을 총동원하라”고 지시했다. LH 주택공급특별추진본부는 이상욱 LH 사장 직무대행이 직접 본부장을 맡는다. 민간의 빠른 사업추진을 돕기 위한 ‘신속 인허가 지원센터’도 TF 사무실에 함께 설치됐다. 지방정부마다 달랐던 법령 해석과 불명확한 기준을 바로잡고, 필요한 경우 기관 간 이견을 직접 조정해 사업 지연을 사전에 막겠다는 취지다.

김 장관은 연내 추가 공급대책 발표도 시사했다. 이날 기자들과의 질의응답에서 문재인 정부에서 추진하다가 중단된 곳들도 공급후보지로 검토 중”이라며 “노후 청사, 재개발·재건축, 그린벨트 해제 등 종합 검토 중”이라고 말했다. 윤성현 기자