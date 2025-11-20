조인제 퓨리토 서울 대표 K-뷰티, 창의·혁신 어우러진 하나의 문화 한국 글로벌 톱 수준 제조 생태계도 강점 유통·플랫폼 제휴 ‘한·태 협력 방안’ 제시

“동남아 문화 강국인 태국과 ‘K-뷰티’의 문화적 결합을 기반으로 둔 협업 모델을 구축한다면, 향후 태국이 K-뷰티 브랜드의 아세안 진출을 위한 유통·생산의 전초기지로서 큰 역할을 할 수 있을 것이라고 확신합니다.”

‘K-뷰티’ 브랜드 퓨리토 서울의 조인제 대표는 17일(현지시간) 열린 ‘한·태 경제협력포럼 2025’에서 발표자로 나와 “K-뷰티의 여정이 한국과 태국이 함께 만들어갈 아시아 뷰티 산업의 새로운 비전으로 확장되길 기대한다”며 이같이 밝혔다.

조 대표는 먼저 K-뷰티의 글로벌 성공 사례를 소개했다. 그는 “K-뷰티는 이미 특정 국가나 지역이 아닌 전 세계적인 트렌드로 자리잡았다”라며 “글로벌 화장품의 트렌드를 가장 빠르게 캐치할 수 있는 미국 아마존의 ‘뷰티 앤 퍼스널 케어 톱 100’ 순위에서 지난달 무려 14개 K-뷰티 제품이 랭크 됐을 만큼 대세감을 형성하고 있다”고 설명했다.

이어 조 대표는 최근 경주에서 성황리에 막을 내린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈방문에 동행한 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 자신의 소셜미디어(SNS)에 한국 화장품 구매 인증 사진을 올린 사례도 소개했다.

조 대표는 “최근 화장품 업계 종사자로서 매우 반가운 소식을 듣게 됐다”며 “백악관 대변인이 SNS를 통해 K-뷰티 구매기를 올린 것은 오늘날 글로벌 시장에서 K-뷰티의 위상을 보여주는 확실한 사례”라고 강조했다.

조 대표가 꼽은 K-뷰티의 성공 요인은 ▷글로벌 톱티어 수준의 제조 생태계 ▷디지털 콘텐츠 ▷기술과 한류 감성의 융화다.

조 대표는 “한국에는 코스맥스, 콜마 등 세계 최상위 수준의 주문자상표부착생산(OEM)·제조자개발생산(ODM) 기업이 4000개 이상 있다”며 “이러한 제조 생태계를 기반으로 브랜드사는 최신의 트렌드를 빠르게 제품화할 수 있다. 더 나아가 연구 기반이 없는 중소기업까지도 이들의 최신 연구개발(R&D) 역량을 활용해 제품을 출시할 수 있는 환경이 구축돼 있다”고 설명했다. 특히, 조 대표는 최근 전 세계적으로 신드롬을 일으킨 넷플릭스의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)을 사례로 들며 한국이 지닌 문화콘텐츠 경쟁력이 K-뷰티 산업에 긍정적인 요소로 작용하고 있다는 점을 강조했다.

그는 “케데헌 열풍은 온라인상에서 ‘케데헌 메이크업 따라하기’와 같은 트렌드로 이어졌고, 이는 다시 K-뷰티 구매 증가로 이어졌다”며 “K-팝이나 K-드라마를 통해 제품이 노출되고, 이것이 한국의 라이프 스타일과 융화되어 문화 마케팅 모델로 진화하고 있다”고 말했다.

조 대표는 K-뷰티가 가진 경쟁력을 토대로 태국과 새로운 협력 모델을 구축할 수 있을 것이라고 자신했다. 방콕=서재근 기자