이학영 국회부의장 기조연설 “이번 포럼은 미래 향한 출발점 문화 소프트파워 교류 시너지 기대”

“대한민국과 태국은 지속가능한 성장과 혁신, 사람 중심의 번영이라는 공통된 비전을 공유하고 있습니다. 태국의 ‘IGNITE THAILAND(이그나이트 타일랜드)’ 전략과 한국의 첨단 산업·스마트 인프라·디지털 전환 경험이 결합된다면 우리 두 나라가 아시아의 새로운 성장축으로 함께 도약할 수 있을 것입니다.”

이학영 국회부의장은 17일(현지시간) 태국 방콕에서 개최된 ‘2025 한국-태국 경제협력포럼 : IGNITE THAILAND-KOREA BUSINESS FORUM, BANGKOK’ 기조연설에서 양국의 경제협력 확대 필요성을 강조하며 이같이 밝혔다.

이 부의장은 먼저 “최근 영면에 드신 시리킷 왕태후님께 깊은 애도의 뜻을 표한다”며 “태국 국민 모두가 슬픔 속에서도 왕태후님의 숭고한 헌신과 사랑을 오래도록 기억하길 바란다”고 말했다. 이어 “에크니티 니티탄프라파스 태국 부총리님께 특별한 감사의 말씀을 드린다”며 “태국 정부와 총리님께서는 지난 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 동안 방한을 통해 한·태 양국 관계 발전에 큰 기여를 해주셨다”고 평가했다. 그러면서 “방한 기간 보여주신 리더십과 따뜻한 우정 덕분에 양국은 경제, 문화 전반에 걸쳐 새로운 협력의 계기를 마련할 수 있었다”며 “그 성과가 오늘 이 자리를 통해 더욱 확장되리라 확신한다”고 밝혔다.

이와 함께 이 부의장은 “오늘 포럼은 한국과 태국이 함께 미래를 향해 나아가는 새로운 출발점이 될 것”이라면서 “특히 한·태국 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 추진 방향을 주제로 한 제1세션 논의는 양국 경제 협력의 전환점이 될 것”이라며 신속한 CEPA 체결 추진에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

이어 “CEPA가 체결되면 교역과 투자 확대는 물론 제조, 에너지 기술 분야에서 보다 긴밀하고 체계적인 협력의 토대가 마련될 것”이라며 “대한민국 국회 역시 논의가 실질적 결실을 맺을 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 또 “제2세션의 문화 소프트 파워 교류 역시 매우 뜻깊은 일”이라면서 “태국의 창의적인 산업 정책과 한국의 K-컬처가 만나 아시아를 넘어 세계무대에서 새로운 시너지를 창출해내리라 믿는다”고 말했다.

이 부의장은 “한국과 태국 양국의 협력은 경제와 기술을 넘어 사람과 가치를 중심으로 이어지고 있다”며 “양국이 지속적인 대화와 협력 그리고 혁신을 통해 아세안과 아시아 전역에 새로운 협력의 시대를 열어가기를 기대한다”고 밝혔다.

이 부의장은 끝으로 “이 자리를 마련해 주신 태국 정부와 부총리님, 그리고 포럼을 주최한 주한태국대사관과 헤럴드미디어그룹을 비롯한 모든 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 말했다. 방콕=안대용 기자