10년간 중동 환자 3만 5천 명 치료, 중동 의학자 600명 연수… 한국 의료 우수성 전해 2026년 UAE 아산소화기병원 개원 예정, 카타르 KMC 의료 자문… 선진 의료 시스템 전수 박승일 서울아산병원장 “선진 의료 기술·시스템 전파하며 글로벌 병원으로서의 위상 강화할 것”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] “저는 사우디아라비아에서 온 간담췌 분야 외과 전문의로 지난해 1월부터 현재까지 서울아산병원에서 연수를 받고 있습니다. 지금은 소형 이식편을 이용한 간이식, 췌장암 및 간암 로봇 수술, 진행성 췌장암 문맥 및 상장간막정맥 절제술 등 고난도 수술을 배우고 있습니다. 세계 최고 수준의 의술을 보유한 서울아산병원에서의 연수 경험을 바탕으로 사우디아라비아로 돌아가 간담췌 질환에서 로봇 수술을 도입하고 생체간이식 수술을 확대하는 데 앞장서고 싶습니다.” <사우디아라비아 모하메드 알오타이비 전문의>

서울아산병원은 지난 10년간 중동에서 온 중증환자 3만 5천 명을 치료하고, 중동 의학자 600명에게 선진 의료 기술을 전수했다고 최근 밝혔다. 서울아산병원은 중증환자 치료, 의료진 교육, 선진 의료 시스템 도입 등 중동(GCC) 국가들에 한국 ‘K의료’의 우수성을 전하며 중동 지역의 의료 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

서울아산병원은 2014년부터 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만 등 중동 지역 정부와 의학자 연수 협약을 체결하고 활발한 교류를 이어오고 있다. 그 결과, 이듬해인 2015년부터 현재(올해 9월 기준)까지 △사우디아라비아 478명 △오만 50명 △쿠웨이트 31명 △아랍에미리트 30명 △카타르 8명 △바레인 2명 등 약 600명의 중동 의학자들이 서울아산병원을 방문해 선진 의술을 배우고 돌아간 것으로 나타났다.

중동 의학자들은 간이식·신장이식 등 장기이식 분야를 비롯해 미세재건수술, 췌장암·간암 로봇수술, 태아 내시경 치료 등 현지에서 경험하기 어려운 고난도 중증 질환 치료 노하우를 배우는 시간을 가졌다. 특히, 서울아산병원은 중동 지역 내 최고 명문 대학으로 꼽히는 사우디아라비아 킹사우드대학교와 2014년 의과대학 학생 연수 협약을 맺는 등 글로벌 교육 네트워크를 강화해 왔다.

코로나19로 해외의학자 연수가 중단되기 전까지 150여 명의 킹사우드 의대생이 서울아산병원에서 연수를 받았으며, 내년부터 다시 연수가 재개돼 매년 30여 명이 서울아산병원을 찾아 진료와 수술을 참관하는 등 선진 의료 시스템과 교육 프로그램을 경험하게 된다. 또한, 서울아산병원 의료진은 직접 중동 국가를 방문해 현지 의료진에게 최신 술기와 노하우를 전하는 데도 힘쓰고 있다.

서울아산병원 간이식·간담도외과 이승규 석좌교수는 2016년 카타르 최초의 성인 생체 간이식을 집도하며 현지 의료진에게 간이식술을 전수했고, 내분비외과 정기욱·성태연 교수는 2023년 쿠웨이트에서 복강경 후복막 후부신절제술과 복강경 경액와 갑상선 절제술 등 고난도 의료 기술을 선보였다.

이처럼 서울아산병원은 세계 최고 수준의 의술을 바탕으로 중동 지역 의료진을 교육하는 것뿐만 아니라, 중동 현지에서 치료가 어려운 중증환자를 치료하고 환자 중심의 선진 의료 시스템을 도입하며 중동 지역의 의료 수준 발전에 기여하고 있다.

서울아산병원은 지난해 1월 아랍에미리트의 보건의료 관련 정부기관 중 하나인 ‘에미리트 보건서비스(EHS, Emirates Health Services)’와 업무 협약을 체결하는 등 중동 국가들과 진료 협력을 지속적으로 강화해 왔다.

이 같은 협력 관계를 토대로 지난 10년간 △아랍에미리트 22,445명 △사우디아라비아 9,440명 △쿠웨이트 1,551명 △카타르 889명 △오만 739명 △바레인 81명 등 3만 5천여 명의 환자가 서울아산병원에서 치료를 받은 것으로 나타났다. 특히, 현지에서 치료가 어려운 암, 심장, 장기이식 등 고난도 술기가 필요한 중증환자들이 서울아산병원을 찾았다.

또한, 서울아산병원은 아랍에미리트에 GCC 국가 최초의 통합형 소화기전문병원을 설립해 우수한 의료 시스템을 수출할 예정이다. 지난해 7월 착공해 2026년 개원 예정인 UAE아산소화기병원(가칭)은 소화기암, 간이식 관리, 고도비만수술 등 고난도 치료를 위해 타국을 찾아야 했던 아랍에미리트 환자들의 삶의 질을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

서울아산병원은 카타르 소재 APEX 헬스에서 운영 중인 KMC(Korean Medical Center)와 2022년 5월 1차 계약에 이어 2023년 7월 2차 자문 계약을 체결하고 의료 자문 업무도 수행하고 있다. KMC의 검진센터, 척추관절센터, 난임센터에 대한 의료 자문은 물론, 현지 환자 의뢰 및 방문 진료를 제공해 KMC의 의료 서비스 질 향상에 직접적으로 기여하고 있다.

이처럼 서울아산병원은 중증질환 치료에 앞장서며 국내는 물론 해외에서도 마지막 희망을 안고 찾아오는 글로벌 병원으로 자리매김해 왔다. 서울아산병원은 미국 뉴스위크지가 발표한 ‘2025 세계 최고 병원’ 평가에서 국내 병원 중 가장 높은 세계 25위에 오른 바 있고, ‘2026 임상분야별 세계 최고 병원’ 평가에서는 암·소화기·내분비·신경·비뇨기·정형 등 6개 분야가 세계 10위 안에 들었다.

박승일 서울아산병원장은 “서울아산병원은 현지에서 치료가 어려운 해외 중증환자를 치료하고, 의료진 연수를 통해 노하우를 전수하는 등 세계 의료 수준 향상을 위해 힘을 쏟고 있다”며 “앞으로도 중동 지역을 비롯한 세계 각국에 우수한 의료 기술과 시스템을 전파하며 글로벌 병원으로서의 국제적 위상을 강화해 나가겠다”고 말했다.