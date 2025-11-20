‘사상광장로 그린카펫’, 차도 축소해 선형공원 조성

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 20일 오후 새로 조성된 사상광장로 그린카펫에서 15분도시 ‘제2차 해피챌린지’ 괘법·감전 생활권 준공식을 개최한다고 밝혔다. 이날 준공식은 박형준 시장, 조병길 사상구청장, 지역 주민 등 200여명이 참석한다.

15분도시 ‘제2차 해피챌린지’ 괘법·감전 생활권 사업은 차로와 철로로 단절된 개발 중심의 도심 환경을 생활공간과 연결·회복하는 데 중점을 둔 사업이다. 생활권 일대 사람 중심의 길, 공원, 공간을 조성해 지역공동체를 활성화하는 사업으로 총 15개 사업을 포함한다. 사업 총규모는 6.94㎢이며 예산은 362억원이다.

시는 2023년 8월 괘법·감전 지역을 제2차 해피챌린지 대상지로 선정하고, 전문가 의견 수렴과 민관 협력 구축을 통해 다양한 정책과제를 단계별로 추진해 왔다.

그 첫 성과가 ‘사상광장로 그린카펫’이다. 사상광장로 580m 구간의 노상주차장과 차로 공간을 폐지·축소해 보도를 넓히고 선형공원을 조성했다. ‘사상광장로 그린카펫’은 내년 2월 완성될 ‘괘내마을~사상공원간 보행환경개선사업’과 연계해 낙동강부터 사상역, 괘내마을까지 연결하고 이 구간이 통합된 생활권으로 기능하도록 할 예정이다.

시는 이번 준공을 시작으로 ‘제2차 해피챌린지’ 괘법·감전 생활권의 잔여 사업을 2027년까지 완료할 예정이다.

남은 사업은 ▷철로로 단절된 구간을 잇는 ‘동서이음길 종합정비사업’ ▷반려견 놀이터와 문화 공간을 조성하는 ‘반려동물 숲속 산책로’ ▷낙동제방에 경관조명과 음향을 설치하는 ‘낙동제방 인생꽃길 조성사업’ ▷사상공원 내 복합 물놀이터를 만드는 ‘키득키득 파크 조성사업’ 등이다.