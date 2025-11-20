[헤럴드경제=민성기 기자] 스피드스케이팅 국가대표 박지우(강원도청)가 박지우(강원도청)가 국제 대회에서 심판의 어처구니없는 실수로 금메달을 빼앗겼다.

대한빙상연맹 측은 지난 18일 국제빙상경기연맹(ISU)에 2025-26 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 매스스타트 종목에서 오심과 관련한 항의 메일을 보냈다.

항의는 지난 17일 열린 2025~2026 ISU 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 결과에 대한 내용이다.

당시 박지우는 대회 여자 매스스타트에 출전해 심판의 실수로 메달을 놓쳤다.

매스스타트는 선수들이 총 16바퀴를 돌면서 순위를 가리는 종목으로, 레이스 도중 4바퀴, 8바퀴, 12바퀴를 가장 먼저 통과하는 3명의 선수에겐 각각 스프린트 포인트 3점, 2점, 1점을 부여한다.

다만 마지막 결승선을 통과할 때 1위 60점, 2위 40점, 3위 20점, 4위 10점, 5위 6점, 6위 3점이 주어지는 만큼, 마지막 바퀴 전략이 가장 중요하다.

이에 레이스 막판 역전을 노리던 박지우는 경기 내내 하위권 그룹에서 경기를 펼쳤다.

하지만 이날 경기 레이스 초반부터 선수 4명이 크게 앞서나갔고, 레이스 중반에 달하자 이들이 하위권 그룹을 거의 따라잡는 양상이 펼쳐졌다.

이에 심판의 착오로 경기 한 바퀴가 아닌 두 바퀴를 남기고 종이 울렸고, 선두 그룹의 경기는 16바퀴가 아닌 15바퀴만 돈 채 종료됐다.

일부 선수들은 한 바퀴만 남았다고 착각해 15바퀴만 돌고 세리머니를 펼치며 레이스를 끝냈다.

하지만 몇몇 선수들은 두 바퀴가 남았다는 걸 인지하고 끝까지 레이스를 이어갔고, 박지우가 16바퀴를 가장 먼저 돌며 결승선을 통과했다.

본래는 정상적으로 레이스를 마친 박지우가 60점을 받아 1위에 올라야 하지만, 심판진은 상의 끝에 15바퀴 기록으로 순위를 결정했다. 이 때문에 박지우가 아닌 미아 망가넬로(미국)가 금메달을 가져갔다.

이번 경기는 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권이 걸려 있었던 만큼, 입상에서 밀린 박지우는 부담이 더욱 커질 수밖에 없는 상황이다. 이번 시즌 월드컵 1~4차 대회까지 성적을 바탕으로 동계올림픽 출전권이 배분되는데, 박지우는 남은 대회에서 좋은 성적을 거둬야만 올림픽 출전이 가능하다.

연맹 측은 “문제 제기가 필요한 상황이었다”며 “판정 번복과 관련해 ISU의 회신을 기다리는 중”이라는 입장이다.