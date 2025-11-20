현대커머셜 ‘고트럭’ 앱서 일감 중개 현대모비스 연구소 일감 단독 제공중

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대커머셜이 상용차 차주들을 위해 신뢰성 높고 합리적인 일감을 무료로 중개하는 ‘콜오더(Call Order)’ 서비스를 선보인다고 20일 밝혔다.

‘콜오더’는 물류업에 종사하는 상용차 차주들이 일감을 더욱 편리하게 검색하고 확보할 수 있도록 돕는 서비스다. 그간 물류업에 종사하는 차주들은 물류 중개 플랫폼에 가입해 월 이용료와 수수료를 지불하고 운송 물량을 찾아야해 비용 부담이 있었다. 화물 무게, 적재 형태 등 부정확한 일감정보로 겪는 어려움과 더불어 운송을 끝낸 뒤 이용료 정산이 늦어지는 불편도 겪어 왔다.

‘콜오더’는 상용차 차주들의 이러한 어려움들을 해결하고, 신뢰성 높은 일감 찾기를 중개하는 무료 서비스다. 차주들은 현대커머셜 ‘고트럭’ 앱만 다운받으면 쉽게 일감을 찾을 수 있으며, 화물을 보유한 화주사는 운송지원시스템에 접속해 직접 발주하는 형태로 운영된다.

현재 ‘콜오더’에서는 현대모비스의 연구소 일감을 단독으로 제공하고 있다. 현대커머셜은 향후 신뢰도 높고 운임료가 안정적인 대기업 계열 화주사와의 전속 계약을 통해 양질의 물량을 지속적으로 공급해 나갈 계획이다.

현대커머셜은 전자지도 소프트웨어 전문기업 맵퍼스의 상용차 전용 네비게이션 ‘아틀란 트럭’과 연동시켜 운행 편의성도 높였다. ‘콜오더’로 일감이 정해지면, 그 즉시 출발지와 도착지 정보가 ‘아틀란 트럭’으로 전달돼 운행거리, 시간, 그리고 경로를 바로 확인할 수 있다. 상용차 차주들은 ‘고트럭’과 ‘아틀란 트럭’ 앱을 설치하면 이 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.

현대커머셜 관계자는 “앞으로도 믿을 수 있는 물량 확대 및 기능 고도화를 통해 차주들에게 꼭 필요한 일감찾기 서비스로 발전해 갈 예정이다”라고 밝혔다.

한편, 현대커머셜은 ‘고트럭’ 앱을 통해 ‘콜오더’ 서비스는 물론 ‘내차팔기’, ‘앱 명세서 서비스’ 등 상용차주들에게 다양한 맞춤형 혜택을 제공하고 있다.