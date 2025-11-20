18일 태국서 아누틴 찬위라꾼 총리 예방 정 회장 “긴밀 협력, 디벨로퍼 역할 희망”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정원주 대우건설 회장이 베트남 부동산 개발사업 경험을 바탕으로 태국 사업 진출 의지를 표명했다. 정 회장은 “디벨로퍼로서의 적극적인 역할을 희망한다”며 K-시티 진출에 대한 청사진도 제시했다.

20일 대우건설에 따르면 정 회장은 18일 태국 정부청사에서 아누틴 찬위라꾼(Anutin Charnvirakul) 태국 총리를 예방해 신규 사업 추진 등 다양한 협력 방안을 논의했다.

정 회장은 이 자리에서 “대우건설의 52년 건설 노하우와 최근 베트남에서의 성공적인 부동산 개발사업 경험을 바탕으로 태국에서도 현지업체와 긴밀하게 협력할 것”이라며 “한류에 기반한 다양한 산업을 개발사업에 접목시킨 K-시티를 조성해 관련 한국 업체의 투자 확대 및 경제 활성화라는 시너지 효과를 만들어내고자 한다”고 말했다.

정 회장은 “K-컬쳐를 공연할 수 있는 아레나를 건설하게 되면 K-팝뿐 아니라 K-뷰티, K-푸드, K-클리닉 등 연계 사업을 확장 유치하여 시너지를 기대할 수 있다”며 “대우건설이 마스터 디벨로퍼가 되면 타 한국 업체들이 대우건설을 믿고 추가 투자를 하게 되는 이른바 ‘더블·트리플 외화투자’로 이어지게 되는 효과가 있다”고 강조했다.

찬위라꾼 총리는 “한국의 베트남 투자가 활발히 이루어지고 있는데, 대우건설이 태국에도 많은 관심을 갖고 투자해 주기를 희망한다”며 “인센티브 제공 등 다양한 협력 방안을 고려하겠다”라고 화답했다.

정 회장은 “이번 만남을 계기로 대우건설이 태국과의 협력 관계를 강화하여 태국 경제 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 프로젝트를 발굴, 개발해 나가길 희망한다”며 “총리님의 많은 관심과 격려를 부탁드린다”고 전했다.

대우건설은 정 회장의 태국 총리 예방이 현지 사업 진출 및 실질적인 협력방안을 모색하는 출발점이 될 것으로 기대하고 있다. 앞서 대우건설은 주거와 상업, 행정업무 등을 망라한 한국형 신도시 개발사업인 베트남 스타레이크시티 사업을 성공적으로 수행했다. 이를 바탕으로 태국을 비롯한 동남아시아 국가에 한국의 문화컨텐츠를 접목한 K-시티 사업 모델을 확장할 계획이다.

대우건설 관계자는 “정 회장의 태국 총리 예방을 통해 대우건설의 역량과 비전을 알리고 네트워크를 확대할 수 있었다”며 “단순히 건축물만 시공하는 것이 아닌 K-문화를 핵심 콘텐츠로 탑재한 다양한 개발사업을 추진하여 태국 시장에 진출할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.