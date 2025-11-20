세종 5-1생활권, 전용 59~84㎡ 총 424가구 내달 1일 특별공급, 2일 1순위 접수 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 계룡건설 컨소시엄이 세종특별자치시 5-1생활권 L9블록에 조성하는 ‘엘리프 세종 스마트시티’가 본격적인 분양에 돌입한다.

20일 업계에 따르면 21일 ‘엘리프 세종 스마트시티’의 견본주택이 개관한다. 청약일정은 내달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 접수가 이어진다. 당첨자 발표는 내달 9일이며 정당계약은 같은 달 20일~23일까지 진행될 예정이다.

1순위 청약 자격은 만 19세 이상 성인으로 세종시에 1년 이상(2024년 11월 21일 이전부터), 세종시 1년 미만 계속 거주자 및 전국 거주자이고 청약통장 가입 기간 6개월 이상 및 지역별, 면적별 예치금액 이상 납입 요건을 충족해야 한다. 특별공급을 제외한 일반분양 가구는 가점제 40%, 추첨제 60%로 당첨자를 선정해 가점이 낮아도 당첨 기회를 노릴 수 있다.

공공택지로 분양가상한제가 적용돼 합리적 분양가로 공급되며 재당첨제한 10년이 적용된다. 대신 전매제한은 1년이며 거주의무가 없어 실수요자와 투자자 모두의 관심을 모은다.

단지는 지하 2층~지상 최고 18층, 전용 59~84㎡ 총 424가구 규모며 계룡건설과 원건설이 시공한다. 단지가 들어서는 세종 5-1생활권은 국가시범도시로 지정돼 모빌리티, 스마트러닝, 헬스케어, 에너지 자립 등의 4차 산업혁명 기술이 집약되는 미래 도시로 개발된다. 단지 인근에는 과학문화센터(2029년 예정) 건립도 예정됐다.

합강유치원, 합강초, 합강중, 합강고(예정)가 도보권이라 교육환경이 좋다. 미호천, 금강, 세종지구공원 등 자연 친화 요소도 풍부하다. 교통은 KTX 오송역, 남청주IC, 간선급행버스체계(BRT), 세종 외곽순환도로 등이 연계돼 세종 도심은 물론 대전, 청주 방면으로도 이동이 편하다.

단지는 전 세대를 남향 위주 배치하고 일부 타입은 4Bay 판상형 설계를 적용해 개방감과 채광을 극대화했다. 입주민들은 디지털트윈, 스마트서비스 연계, 스마트홈·타운, 스마트 주차, 스마트홈넷(AAA 등급), 제로에너지(ZEB 5등급), 복합 미세먼지 신호등 등의 7대 스마트 서비스를 통해 경험할 수 있다.

분양 관계자는 “세종 스마트시티 국가시범도시의 미래가치와 첨단기술로 편리하고 풍요로운 생활이 가능하다”라면서 “합리적 분양가, 실거주 거주의무 없음, 우수한 입지 등으로 실수요자는 물론 미래가치 투자자들의 주목할 만 하다”라고 말했다.