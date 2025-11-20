[헤럴드경제=최은지 기자] 의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 아랍에미리에트(UAE) IT 인프라 및 의료 통합기업인 ‘ARJ Group’과 의료AI 디지털 헬스 혁신 등을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 이재명 대통령의 첫 중동 국빈방문을 계기로 진행됐다.

1997년 설립된 ARJ 그룹은 중동 지역에서 IT 인프라와 의료기술 분야를 동시에 아우르는 의과학기술 통합기업으로 글로벌 최신 기술을 적용한 엔드투엔드(end-to-end) 솔루션을 제공하며 이를 지역 특성과 수요에 맞게 최적화 및 현지화하는 데 중점을 두고 있다.

이번 MOU는 루닛의 AI 기술력과 ARJ 그룹의 현지 인프라, 파트너십 및 네크워크를 기반으로, UAE를 포함한 중동지역 병원 및 공공의료 기관에 정부 사업을 통해 개발 중인 ‘의과학 특화 AI 파운데이션 모델’을 시범 적용하는 것을 목표로 한다. 양사는 의료AI 기술 실증을 비롯해 다양한 영역에서 협력을 추진하고, 이를 통해 중동 의료 분야의 디지털 혁신을 촉진하기로 협의했다.

특히 ARJ 그룹이 GCC(걸프협력회의) 국가뿐만 아니라 유럽과 중국까지 사업을 확장하며 정부기관, 공공의료체계, 대형 병원, 에너지기업 등 다양한 고객을 대상으로 핵심 디지털 인프라와 의료AI 솔루션을 통합 제공해 온 만큼, 양사의 이번 협력은 파운데이션 모델의 글로벌 확산을 위한 중요한 교두보가 될 것으로 기대된다.

서범석 루닛 대표는 “이번 MOU는 AI 파운데이션 모델 기반 의료 혁신을 도입해 나가는 의미 있는 첫걸음으로, 한국에서 시작된 AI 기반의 미래 의료 프로젝트를 중동 지역에서 본격적으로 구현하고 확산할 수 있는 협력의 계기”라며 “이를 바탕으로 중동 지역에서의 사업과 매출 확대를 더욱 가속하겠다”고 말했다.