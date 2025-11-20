- 예결위원장·기재부 차관 등 만나 ‘충남대 내포캠 설립’ 지원 등 요청

[헤럴드경제= 이권형기자] 내년 정부예산안에 대한 국회 심의가 한창 진행 중인 가운데, 김태흠 지사가 증액 반영이 꼭 필요한 도정 핵심 사업을 들고 국회를 찾았다.

김 지사는 20일 국회에서 한병도 예산결산특별위원회(예결위) 위원장, 박형수 예결위 간사, 강승규·이재관 예결위 예산안조정소위원회(예결소위) 위원, 기재부 임기근 제2차관과 유병서 예산실장 등을 차례로 만났다.

한병도 위원장과 임기근 차관 등에게 김 지사는 ▷충남대 내포캠퍼스 설립 설계비 20억원 ▷충남혁신도시 과학영재학교 설립 설계비 32억원 ▷축산환경관리원 청사 건립 설계비 14억원 ▷한국생명공학연구원 서산분원 설치 설계비 4억 원반영을 요청했다.

이와 함께 ▷내포신도시 스포츠가치센터 건립 설계비 2억원 ▷지능형 센서 스핀온(spin-on) 지원센터 구축 사업비 14억원 ▷부여 공공한옥(백제관) 건립 사업비 64억원 ▷그린반도체 공정 테스트베드 기반 구축비 25억원 ▷충청권역 국립청소년디딤센터 건립 설계비 3억원 ▷해양쓰레기 전용수거선 건조 설계비 5억원 지원이 필요하다고 강조했다.

김 지사는 또 강승규 위원에게 ▷해양환경 대응형 소재부품 시험평가센터 사업비 20억원 ▷국립국악원 서산분원 건립 설계비 16억 5000만원 ▷보령 경찰수련원 신축 설계비 9억 8200만원 ▷푸드테크 연구지원센터 구축 설계비 1억 2500만원 ▷국립 예산 산림치유원 건립 사전 타당성 조사 사업비 2억원 반영 지원을 추가 요청했다.

이재관 위원에게는 ▷국립 치의학연구원 천안 설립 설계비 16억원 ▷성거-목천(국도 1호) 건설 공사비 150억원 ▷인공지능(AI) 기반 중소중견 지원 디스프레이 파운드리 구축 사업비 50억원 ▷당진항 음섬지구 준설토 투기장 조성 기본계획 2억원 등이 내년 정부예산에 담길 수 있도록 해 줄 것을 별도로 당부했다.

한병도 위원장 등을 만난 자리에서 김 지사는 “충남의 미래를 위한 기반 구축이 대한민국 전체 발전으로 이어지는 만큼, 국회와 정부의 적극적인 관심과 협조 부탁드린다”며 “지난해 국회 증액 없는 정부예산 통과로 아쉬움이 컸는데, 이번 심의 과정에서는 최대한 많은 사업이 국비에 반영될 수 있도록 해 줄 것”이라고 말했다.

도는 지난 8월 정부예산안에 충남 관련 예산 11조 9297억원을 반영시켰으며, 목표로 잡은 12조 3000억원 확보를 위해 현재 국회 캠프 가동 등 전방위 활동을 펴고 있다.