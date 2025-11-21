가을·겨울 겨냥한 ‘그레이 폭스 헤드’ 캠페인

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성물산 패션부문이 운영하는 프랑스 브랜드 메종키츠네가 뮤지션 정재형과 함께 FW(가을·겨울) 시즌의 ‘그레이 폭스 헤드(Grey Fox Head)’ 캠페인을 공개했다.

메종키츠네의 남성 시그니처 컬렉션 ‘그레이 폭스 헤드’는 브랜드의 정체성을 가장 잘 보여주는 상품으로, 세대와 성별을 넘어 폭넓은 사랑을 받고 있다. 깔끔한 디자인에 회색 여우 로고가 특징이다. 편안한 핏의 니트 풀오버·카디건, 스웨트셔츠, 후디, 반소매 티셔츠 등으로 구성했다.

이번 FW 시즌 그레이 폭스 헤드 캠페인의 모델인 정재형은 독창적인 음악 세계를 구축해 온 뮤지션이자 프로듀서, 패셔니스타다. 파리 유학 경험이 있는 정재형은 ‘파리지앵’이라는 공통분모도 갖고 있다.

정재형은 이번 캠페인 화보와 영상을 통해 메종키츠네의 그레이 폭스 헤드 컬렉션을 고급스럽고 위트 있는 감각으로 소화했다. 캠페인 화보 및 영상은 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 볼 수 있다. 정재형 유튜브 채널 ‘요정재형’에서는 캠페인 촬영 현장의 비하인드 스토리를 확인할 수 있다.

메종키츠네의 그레이 폭스 헤드 컬렉션은 전국 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매된다.

삼성물산 패션부문 메종키츠네 관계자는 “그레이 폭스 헤드의 쿨하고 유쾌한 스타일링을 효과적으로 제안하기 위해 뮤지션 정재형과 함께 캠페인을 진행한다”고 말했다.