[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 지역 어린이집이 최근 3년 사이 90곳 넘게 줄어드는 등 보육 기반이 빠르게 축소되고 있는 것으로 나타났다.

박미정 광주시의원은 지난 19일 열린 여성가족국 제3차 추경 예산안 심사에서 “보육은 시설 유지 차원의 문제가 아니라 시민 삶과 직결된 핵심 공공서비스”라며 “급격한 수요 변화에 대응해 지역 보육 인프라의 지속가능성을 확보해야 한다”고 강조했다.

박 의원이 광주시로부터 받은 자료에 따르면 지역 어린이집은 지난 2023년 878곳에서 올해 10월 기준 785곳으로 3년간 93곳(10.6%) 감소했다. 같은 기간 반(班) 개설 수는 634개 줄었고, 재원 아동 수도 4707명 감소했다. 보육 교직원 역시 9114명에서 8388명으로 726명 줄어 전체 보육 생태계가 위축되는 양상을 보였다.

보육 수요 감소는 추경 예산에도 직접 반영됐다. 누리과정 보육료 19억7000여만원, 차액 보육료 5억7000여만원, 급식비 4억8000여만원 등 보육료·운영지원 관련 예산 약 37억원이 감액됐다. 영아전담 어린이집 감소와 연장반 전담 교사·조리사 인건비 축소 등으로 인건비성 예산도 25억원 줄었다.

박 의원은 “폐원·통합을 희망하는 시설에 대한 컨설팅과 정산 지원, 교직원 재배치 연계, 지역별 적정 개소 수 재산정 등 종합 대책이 필요하다”며 “보육 공백이 발생하지 않도록 장기적인 구조 개편에 나서야 한다”고 강조했다.