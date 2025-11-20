다목적 강당, 댄스실, 밴드실, 코인노래방 등으로 구성

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)가 11월 25일 ‘종로 청소년문화의 집’ 개관식을 개최한다.

연 면적 1217.58㎡, 지상 3층 규모로 지난 10월 30일 준공한 창신소담공영주차장 및 복합시설 내 자리하고 있다.

종로구 최초의 ‘청소년문화의 집’으로 청소년의 창의적인 활동을 폭넓게 뒷받침하기 위한 공간들로 꾸몄다.

1층에는 공연 및 배드민턴, 농구, 드론 축구 등 각종 체육활동을 위한 다목적 강당을 배치했다. 2층은 청소년이 자유롭게 휴식하며 친구들과 시간을 보내고 스트레스를 날릴 수 있는 뒹굴라운지, 댄스실, 밴드실, 코인노래방, 모임룸 등으로 구성했다. 3층 프로그램실은 한옥 특유의 전통미와 현대적 감각이 조화를 이루는 장소로 캘리그라피, 다도, 명상 등의 프로그램을 진행할 계획이다.

시설 이용 대상은 9~24세 청소년이며 운영시간은 화~토요일 09:00~21:00, 일요일 09:00~18:00이다. 매주 월요일과 법정 공휴일은 휴관한다.

정문헌 구청장은 “종로에서 처음 탄생한 청소년문화의 집이 청소년이 꿈을 키우고 스트레스를 해소하며 다양한 문화 활동을 즐기는 구심점이 되어주길 기대한다”고 밝혔다.