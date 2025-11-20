대림역~대림중앙시장 일대, 올해 2월 집중 정비구역 지정 ...간담회, 사전 홍보, 캠페인 통해 자율 정비 분위기 확산 전담 인력 확충…평일‧주말 상시 관리 체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 불법 적치물과 노점, 광고물 등으로 혼잡했던 대림동 일대 거리를 집중 정비해 주민과 방문객 모두가 쾌적하고 안전하게 이동할 수 있는 보행 환경을 조성했다.

대림역과 대림중앙시장 주변은 평일, 주말을 가리지 않고 유동 인구가 많은 지역으로 상권도 활발하다. 그러나 인근 점포들의 노상 진열로 보행자와 차량 동선이 뒤섞이는 상황이 반복되면서 안전 문제에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 구는 올 2월 해당 지역을 집중 정비구역으로 지정하고 본격적인 개선에 나섰다. 정비에 앞서 경찰, 소방, 주민단체, 중국동포 단체, 상인회 등과 수차례 간담회를 열어 지역 특성을 고려한 개선 방안을 논의하고 공감대를 형성했다.

또 단속 안내 현수막과 점포별 안내문 배포, 민관 합동 ‘쾌적한 대림동 거리 만들기’ 캠페인 등 사전 홍보를 강화해 정비 취지를 널리 알리고 상인과 주민의 자율적인 참여를 이끌어냈다.

체계적인 현장 관리를 위해 전담 인력도 대폭 확충했다. 추경을 통해 정비 구간 내 전담 인력 6명을 고정 배치하고, 초소 2개소를 신규 설치해 평일과 주말 모두 상시 관리 체계를 갖췄다.

정비 과정에서는 우선 자진 정비를 유도하고, 이후 반복되는 위반 사례에 한 해 과태료 부과와 원상회복 명령 등을 적용해 정비의 실효성을 높였다. 또 사유지 내 적치물처럼 법적 조치가 어려운 사안에 대해서는 건물주, 상인과 지속적인 협의를 통해 보행 환경 개선을 이어갔다.

그 결과 올해 2월부터 10월까지 적치물과 노점 6792건을 정비했으며, 대림역 12번 출구부터 대림중앙시장 입구까지의 구간은 기존의 혼잡한 모습에서 벗어나 눈에 띄게 쾌적하고 여유로운 거리로 변화했다. 구 관계자는 “아직 공식 통계가 모두 집계되지는 않았지만, 정비 이후 보행자와 차량 간 사고가 크게 줄어든 것으로 파악된다”라고 전했다.

구는 대림동의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 ▲청소대책 ‘대동단결(대림동을 단정하고 청결하게)’ 추진 ▲범죄예방 인프라 구축 ▲자전거 보관대 확대 설치 등 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 지속 추진하고 있다.

최호권 구청장은 “거리질서 회복에 협조해 주신 상인과 지역 주민들께 감사드린다”며 “앞으로도 구와 함께 쾌적한 대림동 거리 만들기에 적극 동참해 주시기 바란다”고 전했다.