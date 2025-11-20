슈퍼컴퓨터도 구축 예정…AMD·시스코도 사우디 국부펀드 기업과 합작사 설립

[헤럴드경제=김영철 기자] 일론 머스크가 이끄는 인공지능(AI) 업체 xAI와 엔비디아가 사우디아라비아의 AI 인프라·슈퍼컴퓨터 투자 계획을 밝혔다.

머스크 xAI 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO는 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 압둘라 알스와하 사우디 정보통신기술부 장관과 대담을 통해 사우디에 500㎿(메가와트) 규모의 데이터센터 프로젝트를 시작한다고 발표했다.

이번 프로젝트는 사우디 국부펀드(PIF)가 지원하는 AI 기업 휴메인(Humaine)과 함께 진행한다. 이들은 우선 50㎿ 수준의 1단계 사업을 시작하고, 이후에 점차 규모를 늘려나갈 계획이다.

지난 5월 설립된 기업 휴메인은 설립 당월에 엔비디아와 AI 칩 공급 계약을 맺어 최신 아키텍처인 ‘블랙웰’ 기반 GB300 칩 1만8000개를 구매했다.

황 CEO는 “휴메인과의 파트너십은 매우 순조롭게 진행 중”이라며 “우리는 함께 이 회사를 설립하고 시작하는 데 협력했으며 이제 일론 머스크라는 놀라운 고객을 확보했다”고 말했다. 이어 “매출 0억 달러 규모의 스타트업이 이제 일론의 데이터센터를 건설하게 됐다”며 “이 회사(휴메인)는 시작부터 상상을 초월한다. 500㎿는 엄청난 규모”라고 강조했다.

머스크는 이 프로젝트를 발표하면서 데이터센터 규모를 혼동한 듯 500GW(기가와트)라고 말했다가 웃으며 발언을 정정하는 소동도 빚었다. 1GW는 1000㎿에 해당한다.

휴메인은 지난 5월 아마존웹서비스(AWS)와 함께 50억달러(약 7조원) 규모의 ‘AI 존’ 건설 계획도 발표한 바 있다. 알스와하 장관은 휴메인과 AWS의 헙업이 100㎿ 규모로 시작해 GW 수준을 목표로 계속 확장 중이라고 설명했다.

황 CEO는 엔비디아가 휴메인과 함께 양자컴퓨터 시뮬레이션을 위한 슈퍼컴퓨터 구축도 진행한다고 밝혔다. 이 슈퍼컴퓨터는 로봇이 물리 환경을 적용한 시뮬레이션 공간에서 학습하면서 빚는 오류를 정정하는 역할을 하게 된다.

AMD와 시스코도 휴메인과 함께 AI 합작사를 설립해 100㎿ 규모의 데이터센터를 건설할 예정이라고 로이터 통신이 이날 보도했다. 이 합작사는 아직 이름도 정해지지 않았지만, AI 동영상 생성 스타트업인 루마AI를 데이터센터 고객사로 확보했다고 타리크 아민 휴메인 CEO는 밝혔다.

한편 도널드 트럼프 대통령과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자는 전날 백악관에서 열린 양자 회담에서 사우디가 미국의 AI 기술에 접근할 수 있도록 하는 AI 양해각서를 체결했다.