투명페트병 분리배출 제도 정착 위한 협력 추진...라벨 제거 후 투입 시 포인트 적립 가능한 리사이클 로봇 운영 5년간 20억 원 투자 통한 공동주택 무인회수기 설치 지원 계획

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난 10월 투명페트병 무인회수기 ‘쓰샘’ 운영사 이노버스와 공동주택을 대상으로 한 무상 설치 지원 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 투명페트병 분리배출 제도의 정착을 도모하고 자원순환 기반을 강화하기 위해 마련된 것이다.

투명페트병 무인회수기 ‘쓰샘’은 크기와 관계없이 라벨을 제거한 투명페트병을 투입하면 1개당 10원의 현금성 포인트가 적립되는 리사이클 로봇이다. 이용자는 ‘리턴’ 애플리케이션을 통해 적립금을 현금으로 전환하거나 기프티콘으로 교환할 수 있다.

협약에 따라 이노버스는 2025년 11월부터 2030년까지 5년간 약 20억 원을 투자해 성북구 내 300세대 이상 공동주택단지를 대상으로 무인회수기 무상 설치를 지원할 계획이다.

구는 이번 사업이 재활용률 제고와 지속가능한 자원순환 도시 구현에 기여할 것으로 보고 있다.

아울러 기존에 하루 1회 이뤄지던 투명페트병 무인회수기 수거는 11월 19일부터 하루 2회로 확대됐다. 수거 주기 조정으로 무인회수기 운영이 더욱 신속하고 효율적으로 이뤄질 것으로 기대된다.

공동주택 내 무인회수기 설치 여부는 입주자대표회의 등의 절차를 통해 확정될 예정이다. 성북구청은 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 행정 지원을 제공하고 홍보에도 협력할 방침이다.