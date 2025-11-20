로이터 “8월에 부과하겠다던 트럼프 계획 계속 연기” 미중 갈등, 물가이슈 부담에 과세부과 미룰 계획

[헤럴드경제=도현정 기자]미국이 지난 8월부터 부과하겠다던 반도체 관세가 미·중갈등과 물가상승에 대한 우려로 인해 미뤄질 것이란 전망이 나왔다.

로이터 통신은 19일(현지시간) 미국 정부 당국자들이 반도체 관세 부과가 곧 이뤄지지 않을 수 있다는 입장을 정부 및 민간 분야 유관 인사들에게 최근 수일 사이에 전달했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 8월 6일 “반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라며 “미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)”에 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 미국에 반도체 제조 공장을 건설 중이거나 건설을 약속한 기업에는 관세를 부과하지 않겠다며 미국 제조업 부흥을 위해 반도체를 활용하겠다는 안을 구체화했다. 이어 8월 15일에는 “다음 주 반도체 관세를 설정할 것”이라 다시 강조하기도 했다.

그러나 트럼프 대통령은 그 이후로 반도체 분야에 대한 관세 발표를 하지 않았다.

로이터 통신은 중국과의 갈등에 대한 우려와 미국 내 물가 이슈로 인해 트럼프 행정부가 결심을 실행에 옮기지 못하고 있다고 분석했다.

반도체 고율 관세를 현실화하면, 현재 무역전쟁에서 휴전 상태인 중국을 다시 자극할 수 있다. 중국은 언제든 희토류 수출통제 카드를 다시 꺼내들 수 있어, 미국도 중국과의 휴전을 깨고 싶지 않다는 것이다.

최근 반도체 관세 부과는 트럼프 행정부가 민감하게 반응하는 물가 이슈도 다시 수면위로 떠오르게 할 수 있다. 추수감사절과 크리스마스 등 미국의 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 반도체 관세 인상으로 인해 물가가 오를 수 있다는 점이 3개월이 넘도록 관세 부과를 하지 못하는 요인으로 꼽힌다.

로이터는 백악관과 상무부 등 미국 정부 당국은 반도체 관세와 관련한 정부 정책에 변함이 없다는 입장을 밝혔다고 전했다. 그러나 반도체 관세 도입 시기에 대해서는 두 곳 다 언급하지 않았다.