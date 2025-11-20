[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 김정기 시장 권한대행(행정부시장)이 현장최고위원회 개최 및 산업 현장 탐방 등을 위해 대구를 찾은 더불어민주당 정청래 당대표와 최고위원 등을 만나 지역 현안을 설명하고 정부·국회의 지원을 요청했다고 19일 밝혔다.

이날 김 권한 대행은 대구경북 민·군 통합공항 건설 정부 재정 지원, 정부 주도의 대구 취수원 이전 방안 확정, ‘산업AX 혁신허브’ 및 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 구축 국비 지원, ‘(가칭) 독립역사관 건립 사업’ 예비타당성 조사대상 선정 등 지역 현안 해결을 건의했다.

김정기 시장 권한대행은 “이번에 건의드린 사업은 대구의 미래 성장기반 마련에 필요한 핵심 과제들”이라며 “본격적인 추진을 위해 국가 차원의 결단과 국회의 지원이 절실하다”고 강조했다.

아울러 “대통령께서 공약으로 제시하시고 타운홀미팅에서 지원을 약속하신 사업인 만큼 당 차원에서도 각별한 관심과 지원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

이에 정청래 더불어민주당 대표는 “TK신공항, 취수원 이전, AI로봇 수도 건설 등 대구의 주요 현안 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 화답했다.