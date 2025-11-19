[헤럴드경제=고승희 기자] 미국 최고 권위 대중음악 시상식 그래미의 5개 부문 후보에 오른 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 여전히 빌보드를 휩쓸고 있다.

18일(현지시간) 공개된 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 중 ‘골든’이 2위에 오랐다. 현재 4주 연속 이 순위를 유지하고 있다.

이번주에도 ‘핫100’ 차트엔 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 8개곡이 올랐다. ‘소다 팝’(Soda Pop)과 ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 각각 15위와 24위를 기록했고, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)과 ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 각각 27위와 32위에 안착했다. 테이크다운’(Takedown)과 ‘프리’(Free)는 각각 43위, 44위를 차지했다. 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 ‘테이크다운’은 92위에 안착했다.

하이브와 유니버설뮤직 산하 게페레코드가 함께 제작한 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 31위에 올랐다. 전주보다 2계단 상승했다. 트와이스의 ‘스트래티지’(Strategy)는 87위에 자리했다.

빌보드 메인 앨범차트인 ‘빌보드 200’에도 K-팝의 활약이 눈에 띈다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범이 3위에 오른 가운데 그룹 투모로우바이투게더 연준의 솔로 앨범 ‘노 레이블스: 파트 01’(NO LABELS: PART 01)는 10위로 앨범차트에 데뷔했다.

캣츠아이의 ‘뷰티풀 카오스’(BEAUTIFUL CHAOS)는 35위, 스트레이 키즈의 ‘카르마’(KARMA)는42위에 오랐다.