[헤럴드경제=김보영 기자] “남자 친구를 만나러 간다”며 캄보디아로 떠난 뒤 연락이 끊겼던 중국인 인플루언서가 불법 인신매매 및 범죄 조직에 가담한 혐의로 체포됐다.

19일(현지시간) 캄보디아차이나타임스에 따르면, 현지 경찰은 불법 인신매매를 하는 온라인 사기 조직에 가담한 혐의로 26살 중국인 여성 장무성을 지난 13일 체포했다.

매체는 그가 현재 프놈펜 바쑤 교도소에 구금 중이라고 보도했다.

법원은 지난 15일 장무성에 대한 구속영장을 발부했다.

현지 수사 당국에 따르면 그는 지난 10월부터 11월까지 여러 차례에 걸쳐 온라인 사기 사건에 가담하면서 국경 간 인신매매 범죄에 관여한 혐의를 받는다.

익명의 소식통은 일부 범죄 수익이 장무성 명의 계좌로 흘러간 정황이 있다고 전했다.

장무성은 중국 SNS에서 ‘오렌지 자매’라는 이름으로 활동하며 팔로워 11만명을 모은 인플루언서였다그는 “남자친구 ‘브라더 롱’을 만나러 간다”며 이번 달 초 캄보디아로 향했으나, 이후 연락이 두절됐다.

5일부터 11일까지 SNS 댓글을 통해 “현재 캄보디아에 있고, 13일에 중국행 항공편을 예약했다”는 답글을 남기더니, 12일부터 아무런 글이 올라오지 않았다.

가족들은 수사당국에 실종 신고를 하고, 현지 대사관 등 외교당국에도 도움을 요청했다.

그의 범죄 사실이 드러나자 현지 누리꾼들은 “납치된 줄 알았더니 범죄 가담자였다”, “팔로워를 범죄에 이용한 것이냐”며 비판을 쏟아내고 있다.

캄보디아 경찰은 국제 인신매매 네트워크와의 연계 여부를 조사 중이며, 관련 계좌 추적 및 공범 수사도 확대하고 있다.