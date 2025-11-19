창립 27년만 첫 종합 발전 전략 제2 도약을 위한 본격 행보 나서

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드는 19일 정선 하이원 그랜드호텔에서 ‘K-HIT 프로젝트 비전 발표회’를 열고 창립 27년 만의 첫 종합 발전전략인 ‘K-HIT 마스터플랜’을 공식 발표했다.

이날 강원랜드에서 개최된 발표회에서는 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 이철규 위원장을 비롯해 정부․지자체․전문가․지역주민 등 관계자 600여 명이 참석한 가운데 글로벌 K-복합리조트 도약 전략과 폐광지역 미래전환을 위한 핵심 추진과제가 공유돼 ‘강원랜드 제2 도약’을 위한 본격적인 행보를 알렸다.

K-HIT 마스터플랜은 강원랜드가 2035년까지 약 3조 원을 투입해 글로벌 수준의 복합리조트 인프라를 조성하고 이를 통해 연간 방문객 1,300만 명, 매출 3조 5천억 원을 달성해 폐광지역경제 활성화와 국가 관광산업 발전에 기여한다는 계획이다.

이날 강원랜드는 이를 위해 ▷세계적 엔터테인먼트 시설을 집적한 그랜드코어존 조성 ▷친환경 웰니스 리조트 개발 ▷사계절 레포츠파크 구축 등 구체적인 계획을 제시했다.

핵심 구상인 그랜드코어존에는 대규모 돔형 엔터테인먼트 공간을 중심으로 하는 미디어돔 아레나, 신축 호텔 3동, 새로운 그랜드카지노 등의 핵심 시설이 집적된다.

강원랜드는 총 사업비 3조원 중 그랜드코어존에 71%를 집중 투자해 주요시설들을 배치하고 실내 중심의 시설을 통해 계절적 한계를 극복하는 한편 첨단 미디어 기반 콘텐츠를 결합해 해외 복합리조트와 경쟁할 수 있는 랜드마크를 구축할 예정이다.

또한 강원랜드는 기존 자연환경을 활용한 친환경 웰니스존을 통해 차별화된 힐링 콘텐츠를 강화한다.

웰니스존에는 포레스트 명상 프로그램, 숲건강․숲치유 코스, 지압길․황토길 등 자연 체험형 동선이 포함된다. 고급형 ‘웰니스 빌라’에는 온천형 객실, 전용 테라스 스파, 싱잉볼 ․ 요가 ․ 매트 필라테스 등 전문 프로그램이 도입돼 체류형 웰니스 수요를 유치할 계획이다.

이와 함께 레포츠존을 통해 체험형 콘텐츠도 대폭 확장한다. 산림지형을 활용한 산림레포츠 파크에는 총 7종의 레포츠 콘텐츠가 운영되며, 사계절 썰매장과 펫 빌리지 등 가족형 시설도 강화된다.

강원랜드는 교통·이동 인프라 개선사업도 병행해 리조트 전체의 접근성과 편의성을 높이기로 했다. 전날 열린 강원랜드 제226차 이사회를 통해 관련 안건이 통과됐으며 이에 따라 총 846m 케이블카 신설과 1,880면 규모 주차장 확충이 2028년 초 준공을 목표로 진행되고 있다.

최철규 대표이사직무대행은 “K-HIT 마스터플랜은 폐광지역의 다음 100년을 결정할 전략이자 국가 관광산업 경쟁력 강화를 위한 기반”이라며 “이를 성공적으로 적시에 수행하기 위해서는 신규 시설에 대한 예비타당성 조사 면제, 국가전략산업 지정 추진, 글로벌 스탠다드 수준의 카지노 규제완화 등 범정부적 종합적 지원이 필수적이다”라고 말했다.