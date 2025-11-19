[헤럴드경제(성남)=박정규 기자](재)가천문화재단(설립자 이길여)이 효(孝) 문화 보전을 위해 효녀와 효부를 발굴, 효심을 격려하기 위해 시행하는 제27회 가천효행상의 여학생 부문 대상 수상자로 가천대 4학년 이지원씨(23)를 선정했다.

이씨는 파킨슨병과 유방암으로 투병 중인 부모님을 고등학교 재학시절부터 간병하며 공중보건정책 연구원의 꿈을 이루기 위해 열심히 노력하고 있는 당찬 효녀다.

대상 수상자 이씨를 비롯해 ‘가천효행상’ 여학생 부문 수상자는 ▷본상 전지효(11·서울세명초5), 최서연(21·충남대2) ▷특별상 박지예(21·경인교대3), 정해원(17·부산문화여고1) 양이 선정됐다.

‘가천효행상’ 남학생 부문 수상자는 ▷대상 김재우(24·한성대3) ▷본상 김지후(15·석동중3), 이한웅(18·부산관광고3) ▷특별상 박유니티(12·남북사랑학교6), 송영광(15·지구촌고1), 심성현(17·경민IT고2) 군이다.

머나먼 타국에서 이주하여 지극정성으로 가족을 돌본 효부를 격려하는 ‘다문화효부상’은 ▷대상에 윤지수(35·전북 김제, 필리핀 출생) ▷본상 배주현(41·부산, 중국 출생), 정은경씨(41·부산, 베트남 출생)가 선정됐다.

다문화가정의 행복과 안정을 위해 물심양면으로 도움을 아끼지 않은 단체를 격려하는 ‘다문화도우미상’은 ▷대상에 꿈쟁이지역아동센터(인천) ▷특별상에 글로벌미션센터(경기 안산)가 선정됐고, 효행교육을 장려하기 위한 ‘효행교육상’은 ▷대상에 벤자민인성영재학교(충남 천안) ▷특별상에 안미림 교사(신명여고)가 선정됐다.

올해 효행상 심사는 전국에서 응모한 후보자를 대상으로 서류심사와 현지실사를 거친 후 각계 전문가 10명으로 구성된 최종심의위원회를 통해 4개 부문 총 18명의 수상자를 선정했다.

수상자에게는 총 장학금(상금) 1억 1백만원의 상금과 상패가 증정된다. 각 부문별 대상 수상자에게는 장학금(상금) 1,000만원, 본상 수상자에게는 각각 장학금(상금) 500만원, 특별상 수상자에게는 각각 장학금(상금) 300만원이 수여된다. 그리고 특별히 가천효행상과 다문화효부상 수상자들에게는 100만원 상당의 무료 종합건강검진권 2장과 함께 가천대길병원 입원진료비 평생 감액 혜택도 제공된다. 수상자를 배출한 학교에는 교육기자재를 별도 지원한다.

한편, 가천문화재단은 시상식 당일 오후 7시부터 인천 송도 아트센터인천콘서트홀에서 가천효행대상을 축하하는 의미로 인천시민 1500여명을 무료초청해 ‘인천시민과 함께하는 2025년 가을음악회’를 개최한다.