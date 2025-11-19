한투·미래, 자기자본 8조원 이상 종투사 지정 ‘K-골드만삭스’ 목표 IMA 제도 도입 8년만 키움도 4조원 이상 종투사 지정…발행어음 영위 종투사 모험자본 공급의무도 강화…2028년 25%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자증권과 미래에셋증권이 첫 종합투자계좌(IMA) 사업자(이하 종투사)로 지정됐다. ‘한국판 골드만삭스’를 목표로 IMA 제도가 도입된 지 8년 만이다.

이에 따라 원금을 보장 받으면서도 예적금보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 상품이 나올 전망이다. 두 회사는 이르면 다음달 초 첫 상품을 내놓을 계획이다.

금융위원회는 19일 오후 정례회의를 열고 한국투자증권과 미래에셋증권을 자기자본 8조원 이상의 종투사로 지정했다.

IMA는 자기자본 8조원 이상 종투사에 허용된다. IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 지면서도 고객 예탁금의 70%를 기업 금융 관련 자산 등 다양한 부문에 투자할 수 있어 보다 높은 수익률을 올리는 것이 가능하다. 각 상품별 구성에 따라 연 5~8%대 수익률을 목표로 할 것으로 예상된다. 다만, 중도해지시에는 원금 지급 의무가 없다.

증권사 입장에서는 안정적으로 대규모 자금을 조달할 수 있게 된다. IMA 사업 인가를 받은 종투사는 발행어음과 IMA를 합쳐 자기자본의 최대 300%까지 자금을 조달할 수 있다.

금융위는 “한투, 미래에셋은 각각 IMA 업무 영위를 위해 필요한 인력과 물적설비, 내부통제 장치, 이해상충 방지체계 등을 준비해왔으며 연내 상품출시를 목표로 IMA 상품을 개발할 계획”이라며 “국민들 또한 IMA 같이 다양한 투자수단을 확보하고, 종투사의 자산운용을 통한 수익을 함께 향유할 수 있을 것”이라고 기대했다.

한투, 미래에셋은 이르면 다음달 초 3가지 IMA 상품을 내놓을 것으로 예상된다. 예금과 펀드 등 투자대상의 구성 비율에 따라 저위험 저수익, 중위험 중수익 등의 구조로 설계된 상품이다. 현재 해당 상품의 약관과 투자설명서를 금융감독원에서 검토 중인 것으로 전해졌다.

금융위에 따르면, 투자설명서에는 IMA의 목표(기대) 수익률이 직접적으로 제시되지 않으며 ▷기준수익률(성과보수 설정시 허들 수익률) ▷IMA 상품의 위험등급 ▷IMA의 주요 투자대상에 대한 구체적 설명 등이 포함된다. 이후 IMA 상품의 전례가 쌓이고 나면 해당 IMA 상품의 과거 운용수익률이 제시되는 식이다.

금융위원회 관계자는 이날 기자들과 만난 자리에서 “두 회사가 경쟁 중인 상황이라 상품의 구체적인 내용을 말하긴 어렵지만 첫 번째로 나오는 상품이니만큼 굉장히 심혈을 기울여 준비 중”이라며 “(IMA 상품의) 수익률은 투자대상에 따라 목표 수익률이 달라지며 연내에 특정 종투사에서 3가지 정도 상품을 선택할 수 있을 것”이라고 말했다.

이날 금융위는 키움증권을 자기자본 4조원 이상 종투사로 지정키도 했다. 자기자본 4조원 이상 종투사는 발행어음 업무를 영위할 수 있다. 키움증권 역시 다음달 중으로 첫 발행어음을 출시할 예정이다.

금융위는 또, 신규 종투사 지정과 함께 종투사의 모험자본 공급 역할을 확대하는 방안도 추진한다. 해당 내용을 담은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(이하 자본시장법 시행령)’ 개정안이 지난 18일 국무회의에서 의결된 상태다. 개정안은 다음주 중 공포·시행될 예정이다.

구체적으로는 IMA와 발행어음 업무를 영위하는 종투사에 ‘모험자본 공급의무’를 도입한다. 종투사 전체 운용자산에서 발행어음·IMA 조달액의 25%에 상응하는 모험자본을 공급하도록 하는 식이다. 내년에는 10%, 2027년 20%, 2028년 25%로 단계적으로 상향된다.

모험자본의 범위에는 중소·중견·벤처기업이 발행한 증권 및 이에 대한 대출채권, A등급 이하 채무증권(대기업 계열사 제외), 신·기보 보증 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO), 상생결제 외상매출채권의 할인 매입 및 이를 담보로 하는 대출채권 등에 국민성장펀드의 첨단전략산업기금 및 기업성장집합투자기구(BDC)에 대한 투자도 추가됐다.

다만, 부동산 관련 자산의 운용한도는 축소됐다. 그간 종투사는 발행어음‧IMA를 통해 조달한 자금의 30%까지 부동산 관련 자산으로 운용할 수 있었다. 그러나 최근 부동산에 편중된 증권사 자금을 모험자본 등 생산적 분야로 전환할 필요성이 제기됨에 따라 기존 운용한도를 1/3수준으로 축소해 10%까지만 허용키로 했다.

또, 종투사가 수행하는 기업금융의 경쟁력을 제고하기 위해 전담중개업무(증권대차, 신용공여, 재산 보관·관리 등의 종합금융서비스를 제공하는 업무)의 대상을 금융기관, 기금·공제, 펀드 등에서 벤처투자조합, 신용기금조합 등 VC와 리츠까지 확대했다.

아울러 금융위는 상대적으로 리스크가 낮은 ‘A등급 채권 및 중견기업’에 대한 투자액의 경우, 투자액이 많더라도 모험자본 의무이행 실적은 공급의무액의 최대 30%까지만 인정키로 했다. 종투사가 모험자본 공급의무(25%)를 준수하는 과정에서 상대적으로 리스크가 낮은 모험자본에 투자쏠림이 발생하는 것을 방지하기 위해서다.

종투사의 코스닥 시장 인프라 역할도 강화한다. 이를 위해 신규 종투사로 지정된 한투, 미래에셋, 키움증권은 코스닥 상장기업에 대한 리서치 보고서 작성을 위한 전담부서를 확대·운영하고, 작성범위를 확대하는 등의 자체 계획을 수립했다.

그간 기관투자자들이 코스닥 시장 참여에 소극적인 이유는 높은 변동성, 낮은 시가총액 등 다양하나, 주요 이유 중 하나로 기업분석 정보제공이 부족하다는 현장 의견이 제기된데 따른 것이다. 금융위는 다른 종투사들도 이런 흐름에 동참토록 금감원, 금융투자협회 및 업계와 협의해 나갈 계획이다.

금융위는 종투사의 모험자본 공급의무 준수여부를 보다 면밀히 점검하기 위해 금융위원회, 금융감독원, 금융투자협회, 종투사, 자본시장연구원 등으로 구성된 민·관 협의체를 마련한다.

금융위 관계자는 “협의체는 연내 발족할 예정”이라며 “분기별로 정례적으로 개최해 (종투사들의 모험자본 공급의무 준수 여부를) 점검하고 시장과 소통을 강화하는 창구로 활용할 계획”이라고 설명했다.

금융위는 모험자본 공급의무액 중 ‘A등급 채권 및 중견기업 투자액’에 대한 인정한도(30%) 설정은 우선 행정지도를 통해 관리하고, 추후 관련 법령 개정을 통해 제도화할 계획이다.

한투, 미래에셋에 비해 늦게 신청한 NH투자증권의 경우 심사가 아직 진행 중이다. 금융위는 “종투사 추가 지정의 경우 심사가 마무리되는 대로 관련 절차를 신속히 진행할 것”이라고 밝혔다.