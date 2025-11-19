주산연, 정비사업 활성화 위한 대안 제시

재초환 50% 감면, 분양가 상한제 제외 골자

조합 80% “속도 위해 공공참여 필요” 목소리

19일 국회에서 진행된 ‘도시정비 활성화 및 신속추진을 위한 공공참여 촉진 방안’ 세미나에서 이지현 주산연 도시정비실장이 발표하고 있다. 김희량 기자
[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 도심 내 주택공급의 속도를 높이기 위해 분양가상한제 적용 제외, 재건축초과이익환수 50% 감면을 골자로 한 공공대행형 정비사업이 도입돼야 한다는 주장이 나왔다.

주택산업연구원이 19일 서울 여의도 국회에서 개최한 ‘도시정비 활성화 및 신속 추진을 위한 공공역할 강화 방안’ 세미나에서는 주택 공급 부족을 해결할 대안으로 공공이 참여해 사업 속도를 높이는 공공대행형 정비사업이 제시됐다. 공공대행형 정비사업은 조합이 주요 의사결정 권한은 유지하되 사업관리, 인허가, 자금조달 등 조합의 업무 전반을 공공이 대행하는 모델이다.

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. [연합]
주산연이 이달 서울지역 48개 정비사업추진위와 조합 집행부를 상대로 설문조사한 결과에 따르면 조합의 전문성 제고와 협상력 강화 및 빠른 추진을 위해 공공참여가 필요하다는 응답이 78.7%에 달했다.

이지현 주택산업연구원 도시정비실장은 “주민 의사결정권 축소, 공공임대비율 강화 등 제약요인이 많고 인센티브가 부족해 주민수용도가 낮은 공공주도형 도시정비사업을 활성화하기 위해 주민 수용도를 높이는 방향으로 공공참여방식을 대폭 개선해야 한다”고 말했다.

공공대행형 정비사업 소개 자료. [주산연 제공]
주산연이 주장하는 공공대행형 정비사업제도 방안이 현실화될 경우 공공이 시공사 선정 업무를 대행하게 된다. 이에 따라 불가피한 공사비 증액 협상은 공공대행자가 담당하되 최종 결정 사항은 주민동의를 받는다. 또 100여개의 용역사 선정 시 전문성이 불필요한 사항은 조합이 선정하지만 교통영향평가 등 전문성이 요구되는 사항은 공공이 선정하도록 하는 방안을 제시했다.

해당 안에서는 조합운영비는 공공대행자가 대여하고 사업비 조달 시 주택도시기금 등 공공자금과 공공대행자가 일정 부분 직접지원 또는 보증지원하도록 했다. 일반분양분 미분양 발생 시 공공대행기관이 매입확약을 해주고 보상협의와 수용재결 대행 및 재건축초과이익환수를 50% 감면하는 방안 또한 포함됐다.

주산연은 공공참여시 조합원의 이익이 침해된다는 우려를 불식시키기 위해 일반분양분 적용건축비를 조합원 부담 건축비와 동일하게 적용하고 지구 내 국공유지는 공공대행자가 선매수해 조합의 부담을 덜도록 해야 한다고 강조했다. 이어 해당 지분만큼 공공주택을 확보할 수 있도록 해 조합원의 이익침해는 없도록 하고 기반 시설비 국비지원과 기부채납 완화방안은 그대로 적용하도록 하는 방안을 제시했다.

주산연 관계자는 “그동안 공공참여방안을 기피해 온 강남권 등 인기 지역의 재건축사업과 수익성이 낮고 주민 부담이 컸던 도심 외곽지역의 도시정비사업이 활성화될 것으로 기대된다”면서 “그동안 대형건설사의 독무대였던 도시정비사업에 중흥, 반도, 호반, 금강 등 중견 브랜드 주택건설사업체들의 참여도 활성화될 것”이라고 말했다.


