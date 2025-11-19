주산연, 정비사업 활성화 위한 대안 제시 재초환 50% 감면, 분양가 상한제 제외 골자 조합 80% “속도 위해 공공참여 필요” 목소리

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 도심 내 주택공급의 속도를 높이기 위해 분양가상한제 적용 제외, 재건축초과이익환수 50% 감면을 골자로 한 공공대행형 정비사업이 도입돼야 한다는 주장이 나왔다.

주택산업연구원이 19일 서울 여의도 국회에서 개최한 ‘도시정비 활성화 및 신속 추진을 위한 공공역할 강화 방안’ 세미나에서는 주택 공급 부족을 해결할 대안으로 공공이 참여해 사업 속도를 높이는 공공대행형 정비사업이 제시됐다. 공공대행형 정비사업은 조합이 주요 의사결정 권한은 유지하되 사업관리, 인허가, 자금조달 등 조합의 업무 전반을 공공이 대행하는 모델이다.

주산연이 이달 서울지역 48개 정비사업추진위와 조합 집행부를 상대로 설문조사한 결과에 따르면 조합의 전문성 제고와 협상력 강화 및 빠른 추진을 위해 공공참여가 필요하다는 응답이 78.7%에 달했다.

이지현 주택산업연구원 도시정비실장은 “주민 의사결정권 축소, 공공임대비율 강화 등 제약요인이 많고 인센티브가 부족해 주민수용도가 낮은 공공주도형 도시정비사업을 활성화하기 위해 주민 수용도를 높이는 방향으로 공공참여방식을 대폭 개선해야 한다”고 말했다.

주산연이 주장하는 공공대행형 정비사업제도 방안이 현실화될 경우 공공이 시공사 선정 업무를 대행하게 된다. 이에 따라 불가피한 공사비 증액 협상은 공공대행자가 담당하되 최종 결정 사항은 주민동의를 받는다. 또 100여개의 용역사 선정 시 전문성이 불필요한 사항은 조합이 선정하지만 교통영향평가 등 전문성이 요구되는 사항은 공공이 선정하도록 하는 방안을 제시했다.

해당 안에서는 조합운영비는 공공대행자가 대여하고 사업비 조달 시 주택도시기금 등 공공자금과 공공대행자가 일정 부분 직접지원 또는 보증지원하도록 했다. 일반분양분 미분양 발생 시 공공대행기관이 매입확약을 해주고 보상협의와 수용재결 대행 및 재건축초과이익환수를 50% 감면하는 방안 또한 포함됐다.

주산연은 공공참여시 조합원의 이익이 침해된다는 우려를 불식시키기 위해 일반분양분 적용건축비를 조합원 부담 건축비와 동일하게 적용하고 지구 내 국공유지는 공공대행자가 선매수해 조합의 부담을 덜도록 해야 한다고 강조했다. 이어 해당 지분만큼 공공주택을 확보할 수 있도록 해 조합원의 이익침해는 없도록 하고 기반 시설비 국비지원과 기부채납 완화방안은 그대로 적용하도록 하는 방안을 제시했다.

주산연 관계자는 “그동안 공공참여방안을 기피해 온 강남권 등 인기 지역의 재건축사업과 수익성이 낮고 주민 부담이 컸던 도심 외곽지역의 도시정비사업이 활성화될 것으로 기대된다”면서 “그동안 대형건설사의 독무대였던 도시정비사업에 중흥, 반도, 호반, 금강 등 중견 브랜드 주택건설사업체들의 참여도 활성화될 것”이라고 말했다.