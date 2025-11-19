돈 아논 테라뷰 대표 “주요 AI칩 검사장비로 사용” 반도체분야 뿐 아니라 배터리·제약 분야로 확장

[헤럴드경제=신주희 기자] “인텔, 삼성, AMD와 공동 개발을 진행해왔고, 엔비디아는 올해 초 테라헤르츠 장비로 품질 표준과 불량 원인을 분석하겠다고 밝힌 바 있습니다”

영국 기업 최초로 코스닥 상장을 추진하는 테라뷰 돈 아논 최고경영자(CEO)는 19일 서울 중구 주한영국대사관에서 개최한 기자간담회에서 이같이 말했다.

테라뷰 기자간담회는 특별히 영국기업 1호로 코스닥 상장을 추진함을 기념해 주한영국대사관 애스턴홀에서 개최됐다.

인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 첨단 반도체의 기능 및 품질 검사 수요 역시 증가하고 있다. 특히 제조 효율성을 높이고 생산비용을 절감하려면 제품에 손상을 주지 않고 내부 결함을 확인하는 비파괴 검사가 필수로 요구된다.

테라뷰가 기술연구 및 상용화에 성공한 테라헤르츠는 1초에 1조 번 진동하는 전자기파로 기존 전자파, 초음파, X-ray기반 기술의 한계점을 극복한 비파괴 초정밀 측정이 가능하다.

아논 대표는 “AI반도체 수요를 감당하기 위해선 서로 다른 종류의 칩들을 하나의 패키지에 통합하는 첨단 반도체 패키징 기술이 필요하고, 첨단 반도체 패키징 초정밀 검사에는 테라뷰가 보유한 테라헤르츠 기술 기반 검사장비와 솔루션이 주요하게 쓰일 수 있다”고 설명했다.

테라뷰는 현재 반도체 검사장비인 EOTPR 시리즈와 코팅 검사장비 테라코타 시리즈를 주요 제품군으로 보유하고 있다. 이중에서 EOTPR은 본래 반도체 패키징의 고장 분석 및 검사 기술 격차 해결을 위해 테라뷰가 인텔과 공동 개발한 것이다.

아논 대표는 “‘엔비디아는 모든 칩 공급사들이 반드시 테라뷰의 EOTPR시리즈를 사용하는 것을 공식적 목표로 함’을 명시한 논문을 발표한 바 있다”고 언급했다. 테라뷰는 반도체 패키징 고도화가 진행됨에 따라 AI 반도체 및 고부가가치 반도체 생산 및 검사 전과정에서 EOTPR의 필요성이 한층 더 확대될 것으로 내다보고 있다.

테라뷰는 반도체 분야뿐 아니라 전방 산업으로 영역을 확장할 계획이다. 실제로 테라뷰는 ▷국방 전투기(스텔스) 기체 특수코팅 검사장비 공급 ▷항공기 기체 및 엔진 특수코팅 검사장비 테스트 통과 ▷6G 통신장비 제작 관련 영국 국책과제 수행 ▷제약 약물 생체 이용률 연구 분석 등 진출로의 확대를 준비 중이다.

인공지능 투자 과열 우려에 대해서는 사업 포트폴리오의 균형을 맞추는 방식으로 대응할 계획이다. 반도체 부문에 대한 의존도를 점진적으로 낮추고, 바이오와 2차전지로의 편중 역시 완화하면서 다양한 산업군에서 안정적인 매출 구조를 구축하겠다는 방침이다.

아논 대표는 코스닥 상장을 추진하는 배경에 대해 “한국과 아시아가 테라뷰가 비즈니스를 펼치는 주 무대가 되고 있기 때문이며 특히 반도체를 비롯해 많은 주요 고객사가 한국에 기반을 두고 있음을 고려했다”고 전했다.

공모자금의 절반 가량은 고객지원 및 사무소 확장 등 한국 사업 운영 및 제품 개발에 사용될 예정이다.

테라뷰는 이번 상장에서 총 500만 예탁증서(DR)을 공모하며, 희망 공모가는 7000~8000원 사이다. 총 공모금액은 350억~400억 원 규모다. 수요예측은 지난 13일~19일, 일반 청약은 21~24일 진행되며 12월 9일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 대표 주관사는 삼성증권이다.