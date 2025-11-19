[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 국립창원대학교 RISE사업단이 지역 대학들과 손잡고 지역산업의 디지털 전환과 AI 기반 문제 해결을 위한 협력체계를 구축했다.

국립창원대 RISE사업단은 19일 경남대학교 빅데이터센터, 창원문성대학교 빅데이터센터와 ‘지역산업 빅데이터 활용 및 디지털융합(SW·AI) 전문인력 양성 체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 국립창원대 RISE사업단 이순일 부단장, 경남대 빅데이터센터 신병주 센터장, 창원문성대 빅데이터센터 허덕행 센터장이 참석했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 ▷코드하우스 기반 SW개발 및 AI+X형 인재 육성 지원 ▷지역산업 경쟁력 강화를 위한 빅데이터 분석·활용 기술 지원 ▷지역 수요 맞춤형 혁신 인재 양성을 위한 커리큘럼 공동 개발 ▷공동 연구 및 교육 협력 등을 추진한다. 이를 통해 지역산업의 빅데이터 활용 저변을 확대하고 산업 전반의 AI 전환(AX)을 촉진한다는 계획이다.

이순일 국립창원대 RISE사업부단장은 “DX·AX가 가속화되는 환경에서 지역 정주형 디지털융합 전문 인재양성은 대학이 반드시 수행해야 할 역할”이라고 말했다.

국립창원대 RISE사업단은 지역산업별 디지털 전환 수요를 발굴해 ‘지역산업 문제해결 기반 산학연계 셀 프로젝트’를 운영하고 있으며, 기업맞춤형 인재 배출을 위해 미취업 청년 대상 SW 교육 프로그램 ‘코드하우스 코딩아카데미 3기’도 진행 중이다.