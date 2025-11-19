1050마력, 시속 100㎞ 단 2.3초 “역사상 가장 강력한 양산 모델”

페라리가 브랜드 역사상 가장 강력한 양산 모델로 평가받는 플러그인 하이브리드(PHEV) 슈퍼 스포츠카 ‘849 테스타로사’(사진)를 국내 최초로 공개했다.

지난 14일 페라리는 서울 반얀트리 클럽 앤 스파에서 코리아 프리미어 행사를 열고, ‘SF90 스트라달레’를 잇는 새 플래그십 모델 ‘849 테스타로사’를 선보였다.

페라리의 최신 기술이 집약된 ‘849 테스타로사’는 성능과 일상적인 편안함의 균형을 맞춘 일반 스포츠카와 달리 매 순간 성능의 한계에 도전하는 파일럿카로 페라리 라인업의 정점에 위치하는 모델이다.

모델명 테스타로사는 1950년대 전설적인 레이싱카 ‘500 TR’의 붉은색 캠 커버에서 유래한 이름으로, 페라리 역사상 가장 강력하고 상징적인 엔진을 의미한다. 이후 1984년 이 이름은 당대의 디자인 아이콘이자 가장 유명한 로드카 가운데 하나가 된 테스타로사에 공식 채택됐다.

‘849 테스타로사’에 적용된 4.0ℓ V8 트윈터보 엔진은 830마력을 발휘하며, 여기에 3개의 전기모터가 더해져 총 1050마력의 강력한 성능을 자랑한다. 이는 기존 SF90 스트라달레 대비 50마력 증가한 수치다. 특히 페라리 양산차 역사상 최고의 출력당 중량비(1.5㎏/마력)을 달성했으며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 2.3초 만에 도달한다. 공기역학 성능도 대폭 강화됐다. 1970년대 스포츠 프로토타입에서 영감을 받은 디자인은 시속 250㎞에서 415㎏의 다운포스(차량이 주행 중 받는 공기로 지면을 누르는 힘)를 생성하며, 이는 SF90 스트라달레 대비 25㎏ 증가한 수치다. 후면의 액티브 스포일러와 고정식 트윈 테일 구조는 공기역학적 기능과 시각적 완성도를 동시에 높였다.

차량 제어 시스템에서 페라리 최초로 도입된 ‘FIVE’는 차량의 움직임을 실시간으로 예측해 트랙션 컨트롤과 브레이크 시스템을 최적화한다. 이 외에도 운전자는 디지털 계기판과 새로운 HMI(휴먼 머신 인터페이스)를 통해 차량을 직관적으로 제어할 수 있으며, 동승자 또한 전용 디스플레이를 통해 주행 정보를 함께 확인하며 드라이빙에 몰입할 수 있다.

프란체스코 비앙키 페라리 극동 및 중동 지역 총괄은 “‘849 테스타로사’는 페라리가 할 수 있는 가장 대담한 방식으로 브랜드의 본질을 재정의한 걸작”이라며 “페라리가 추구하는 궁극의 가치를 깊이 이해하고 있는 한국 고객들에게 이 기념비적인 모델을 소개하게 되어 기쁘다”고 말했다.

페라리는 오는 23일까지 페라리 반포 전시장에서 기존 고객 및 잠재 고객을 대상으로 페라리 849 테스타로사 프라이빗 뷰 행사를 개최한다.

서재근 기자