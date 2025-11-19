글로벌 스탠더드 기반 지속가능경영 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스는 한국ESG기준원(KCGS이 주관한 2025년 ESG 평가에서 통합 A등급을 받았다고 19일 밝혔다. 이는 2022년 처음 A등급을 획득한 이후 4년 연속 동일 등급을 유지한 것으로, 회사의 지속가능경영 역량을 공인받은 결과이자 국내 업계에서 상위권 수준에 해당한다.

KCGS ESG 평가는 국내 주요 상장사를 대상으로 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 부문별 정책, 관리체계, 성과 및 공시 수준을 종합적으로 검증하는 제도로, 국내에서 가장 공신력 있는 ESG 평가 중 하나로 꼽힌다.

SK바이오사이언스는 ESG 경영을 글로벌 수준으로 실행하기 위해 전사적인 거버넌스 체계를 구축했다. 이사회 산하에 ESG위원회를 설치하여 주요 정책과 전략을 심의·의결하고 있으며, 전담조직인 ESG팀을 운영해 현업 부문의 실행력과 성과관리를 강화하고 있다. 또한 GRI Standards(2021) 등을 기반으로 2022년부터 매년 ESG보고서를 발간해 ESG 정보의 투명성과 신뢰성을 높이고 있다.

환경 부문에서는 오염물질 배출, 용수 사용, 폐기물 등 주요 환경영향 지표별 배출 목표를 수립하고, 목표 대비 실적을 투명하게 공개하는 체계를 구축했다. 이를 기반으로 환경영향 저감 및 자원 효율화 활동을 확대하고 있으며, 안동 L하우스를 중심으로 친환경 생산공정 개선과 에너지 절감 노력을 병행하고 있다.

사회 부문에서는 인권경영 정책을 재정비하고, 인권 관련 주요 리스크를 체계적으로 파악·관리하는 프로세스를 고도화했다. 임직원 및 협력사를 대상으로 인권·윤리 교육을 강화하고, 공급망 전반의 인권 리스크를 점검함으로써 사람 중심의 지속가능경영 기반을 강화했다. 또한 안전보건, 지역사회 상생, 사회공헌 등 다양한 사회적 가치 창출 활동을 통해 ‘건강한 사회를 만드는 기업’으로서의 역할을 지속하고 있다.

지배구조 부문에서는 감사위원회를 비롯해 이사회 교육을 정례화해 전문성을 높이고, 정기주주총회 통지 절차 개선 및 사업보고서 공시 확대를 통해 주주 및 이해관계자와의 소통 투명성을 제고했다. 또한 이사회 산하 위원회별 역할과 권한을 명확히 하고 독립성을 확보함으로써 책임 있는 의사결정 구조를 지속적으로 강화해 나가고 있다.

박종수 SK바이오사이언스 지속경영본부장은 “ESG는 단순한 평가 지표를 넘어 회사의 지속가능한 성장을 이끄는 핵심 전략 축”이라며 “환경, 사회, 지배구조 전 영역에서 글로벌 수준의 경영체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.