‘스타 오브 더 시즈’ 내 설치 2004년부터 크루즈에 20만대 이상 디스플레이 공급

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 글로벌 해운사 로열 캐리비안 크루즈(Royal Caribbean Cruises)의 초대형 크루즈선 ‘스타 오브 더 시즈(Star of the Seas)’에 TV와 스마트 사이니지 약 6000대를 공급했다고 19일 밝혔다. 양사는 20년 넘게 협력 관계를 이어오고 있으며, 이번에도 선내 디지털 경험 혁신을 위한 파트너십을 공고히 했다.

올해 미국 플로리다 포트 캐너버럴에서 신규 취항한 ‘스타 오브 더 시즈’는 총 톤수 25만800톤, 길이 365미터에 달하는 세계 최대 크루즈선이다. ‘타이타닉’호보다 약 5배 큰 규모로, 2805개 객실과 다양한 엔터테인먼트 시설을 갖춘 것이 특징이다.

삼성전자는 객실과 승무원실, 라운지, 공연장 등 선내 주요 공간에 약 6000여 대의 TV와 스마트 사이니지를 설치했다. 객실용 TV는 상업용 ‘크리스탈 UHD(HBU8000)’ 모델로, 10억개 컬러 구현과 선명한 화질을 통해 차별화된 시청 경험을 제공한다. 화면 미러링(Smart View) 기능도 지원해 여행객들은 개인 모바일 OTT 콘텐츠를 객실 TV에서 쉽게 이어볼 수 있다.

피트니스센터·레스토랑 등 공용 공간에는 24시간 구동되는 스마트 사이니지가 배치돼 여행객들에게 실시간 정보와 콘텐츠를 제공한다.

삼성전자는 2004년부터 로열 캐리비안 크루즈의 28척 선박에 총 20만대 이상의 디스플레이를 공급해왔다. 지난해 취항한 ‘아이콘 오브 더 시즈(Icon of the Seas)’에도 약 6000대의 제품을 탑재한 바 있다.

정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “삼성전자와 로열 캐리비안 크루즈는 뛰어난 기술력과 신뢰를 바탕으로 크루즈의 발전을 위해 20년 이상 협력해오고 있다”며 “앞으로도 여행객들이 보다 다채로운 여행 경험을 누릴 수 있도록 선박 내부의 디지털 경험 혁신위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 하와이 힐튼 와이키키, 인도네시아 발리 캠핀스키(Kempinski), 싱가포르 마리나베이샌즈(Marina Bay Sands) 등 전 세계 주요 호텔에도 TV와 마이크로 LED ‘더 월(The Wall)’을 공급하며 상업용 TV 시장에서 입지를 강화하고 있다.