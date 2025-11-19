[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데GRS가 국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 서스틴베스트의 2025년 하반기 평가에서 3년 연속 최고 등급 ‘AA’를 획득했다고 19일 밝혔다.

서스틴베스트는 주요 연기금과 자산운용사 등 기관투자자의 의뢰를 받아 매년 상·하반기 두 차례에 걸쳐 상장 및 비상장 국내 기업을 대상으로 ESG 평가를 진행한다. 평가 결과는 총 7단계 등급으로 구분한다. 이번엔 총 1299개 기업을 분석했다. 최고등급인 AA를 획득한 기업은 154개로 전체의 약 11.9%다.

롯데GRS가 획득한 AA등급은 ‘ESG 리스크 및 기회 관리 수준이 탁월함’을 의미한다. 지속가능경영을 위한 체계적인 노력과 실질적인 성과를 인정받아 전년 대비 4점 상승한 96.76점을 기록했다.

환경 부문에서 생산 및 공정 관리, 사회 부문에서는 인적 자원 관리에서 높은 평가를 받았다. 지배구조 부문에서는 지난해 ‘중’으로 평가됐던 이사회의 구성과 활동 항목이 ‘상’으로 상향됐다. 관계사 위험 관리 항목은 ‘상’으로 개선됐다.

롯데GRS 관계자는 “앞으로도 롯데GRS가 지속가능한 미래를 실현하는데 중요한 역할을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.