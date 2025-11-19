임직원 직접 참여, 목표 대비 115% 초과달성

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 임직원이 직접 참여하는 ‘으쓱(ESG)투게더 기부챌린지’를 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.

‘으쓱(ESG)투게더’는 대우 가족이 함께하는 챌린지로 9월 15일부터 10월 31일까지 휴대폰 어플로 참여자들의 걸음수를 집계해 목표 누적 걸음수를 달성하면 기부를 진행하는 참여형 행사다.

이번 챌린지에는 대우건설 임직원, 대우건설 자회사 임직원, 최우수협력회사 임직원, 과천푸르지오벨라르테 입주민들이 참여했다. 대우 가족은 약 50일간 누적 걸음수 8억보를 달성하며, 당초 목표치를 115% 넘겼다. 상반기에 실시한 ‘함께으쓱(ESG) 기부 챌린지’랑 비교해도 160%를 초과한 수치다.

대우건설은 8곳의 기부처에 총 5000만원을 기부하고 챌린지에 동참한 과천 푸르지오 벨라르테 단지 내 푸른도서관에 도서 기증을 진행했다. 이번 챌린지에 함께한 협력사 영신디엔씨의 경우 추가로 500만원의 기부를 결정, 대우건설과 함께 이를 하남시에 전달했다.

기부처도 대우 가족들이 직접 골랐다. 지난 9월 임직원 기부처 공모를 통해 16개의 기부처가 후보에 올랐고 그 중 소아암 환아, 장애인, 미혼모 및 한부모 가족 등 사회적 배려를 필요로 하는 단체 8곳이 기부처로 확정됐다.

대우건설 관계자는 “대우 가족의 참여와 연대가 모여 챌린지를 이어간 것은 구성원 모두가 함께 사회적 가치를 실천했다는 점에서 의미가 크다”며 “대우건설은 기업형 기부활동에 그치지 않고, 임직원들이 직접 참여하는 참여형 봉사활동을 확대해 지속 가능한 내일을 만들어 가는데 앞장 설 것”이라고 밝혔다.