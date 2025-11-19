19~20일 행사 참여, 혁신 TBR 기술력 공유 ‘e스마트시티’, ‘스마트플렉스’, ‘라우펜’ 등 최첨단 TBR 기술력 반영된 트럭∙버스용 제품 전시

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 19~20일(현지시간) 양일간 영국 스코틀랜드 글래스고(Glasgow)에서 개최되는 상용차 박람회 ‘RTX 스코틀랜드 2025(Road Transport Expo Scotland 2025)’에 참가한다고 19일 밝혔다.

‘RTX 스코틀랜드 2025’는 전 세계 트럭 및 트레일러 제조 업체와 관련 부품 업체들이 참가하는 대규모 박람회이다. 올해 처음으로 스코틀랜드에서 열리는 이번 행사는, 글래스고 소재 스코티시 이벤트 캠퍼스(Scottish Event Campus, SEC)에서 진행되며, 양일 간 50여 개 기업, 7000여 명의 관람객이 방문할 예정이다.

행사 기간 동안 한국타이어는 첨단 ‘스마텍(Smartec, Smart+Technology)’ 기술이 반영된 최신 트럭∙버스용 타이어 제품을 전시해 업계 최상위 수준의 TBR 기술력을 각인시킨다는 계획이다. ‘스마텍’은 혁신 TBR 기술로 안전성, 마일리지, 칩앤컷(Chip and Cut) 방지, 타이어 재생 성능, 제동력 등 다섯 가지 핵심 요소를 기반으로 타이어 성능 전반을 향상시킨 점이 핵심이다.

먼저, 전기 버스용 타이어 ‘e스마트시티 AU56(e-SMART City AU56)’을 선보인다. 2024년 출시된 ‘e스마트시티 AU56’은 기존 버스용 타이어 대비 전기버스에 최적화된 마일리지 성능을 제공하며, 혁신 타이어 트레드 블록 기술을 적용해 향상된 접지력과 연장된 트레드 수명이 강점인 제품이다.

이와 함께, 프리미엄 트럭∙버스용 타이어 브랜드 ‘스마트플렉스(SmartFlex)‘의 중장거리 트럭∙버스용 타이어 ‘스마트플렉스 AL51’와 ‘스마트플렉스 DL51’, 트럭용 타이어 ‘스마트 워크 AM11+(Smart Work AM11+)’를 전시한다.

이외에도, 한국타이어가 만든 글로벌 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’의 트럭·버스용 타이어까지 폭넓은 트럭∙버스용 라인업을 함께 선보이며, 현지 고객들에게 글로벌 톱티어(Top Tier) TBR 기술력을 각인시킨다는 계획이다.

한편, 한국타이어는 ‘데본 트럭쇼(Devon Truck Show)’, ‘트럭쇼 콘월(Truck Show Cornwall)’, ‘베스트 오브 더 베스트 트럭쇼(Best of the Best Truck Show)’, ‘콘보이 트럭쇼(Convoy Truck Show)’ 등 유럽 주요 상용차 박람회 후원 및 참여를 지속적으로 이어오며 혁신 테크놀로지 기업 이미지와 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 브랜드 위상을 강화해 나가고 있다.