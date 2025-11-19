국내 기업인 중 유일하게 초청받아

[헤럴드경제=강승연 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 18일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC에서 열리는 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 행사에 참석한다.

재계 등에 따르면 정 회장은 미국-사우디 비즈니스협의회가 빈 살만 왕세자 방문을 환영하며 주최하는 고위급 리셉션(Executive Reception)에 미국 정부 측 초청을 받았다.

빈 살만 왕세자는 7년 만에 미국을 방문해 이날 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 만난다. 이어 저녁에는 백악관 이스트룸에서 열리는 공식 만찬에 참석할 예정이다.

정 회장은 국내 기업인 가운데 유일하게 미국 정부 초청으로 고위급 리셉션에 참석한다.

트럼프 그룹은 전날 사우디 파트너사인 ‘다르 글로벌’과 함께 몰디브에 호화리조트를 건설하겠다며 블록체인 기술을 활용해 투자를 유치한다고 발표했다.

정 회장은 트럼프 대통령의 장남 트럼프 주니어와 ‘브로(bro)’라는 호칭으로 ‘호형호제’할 정도로 막역한 사이다. 인간·정서적으로는 물론 같은 개신교 신자라는 종교적 유대도 깊다.

정 회장은 지난주 스페인에서 트럼프 주니어 및 벤처투자기업 1789캐피탈의 공동창립자 오미드 말릭과 회동했다. 지난달에는 백악관을 방문해 트럼프 대통령의 참모진을 만났고, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과도 회동한 것으로 알려졌다.