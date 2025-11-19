생보 4.8조·손보 6.5조 순익 보여 투자손익 개선에도 보험손익 악화

[헤럴드경제=박성준 기자] 올해 3분기까지 보험사들의 누적 당기순이익이 손해율 악화에 따른 여파와 보험계약 손실 비용 등으로 지난해 같은 기간보다 15% 넘게 빠진 것으로 나타났다. 특히 손해보험사들의 감소폭이 더욱 두드러졌다.

18일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 1~9월 보험회사 경영실적’에 따르면 올해 9월까지 생명보험사 22개, 손해보험사 31개사 등 보험사 당기순이익은 11조2911억원을 기록했다. 이는 1년 전보다 15.2%(2조191억원) 감소한 수준이다.

같은 기간 생보사 순이익은 4조8301억원으로, 지난해 같은 기간보다 4391억원(8.3%) 줄었다. 투자손익은 4508억원 늘었지만 손실부담비용 증가 등으로 보험손익이 9534억원 줄어든 영향이다.

손보사들의 당기순이익은 타격이 더욱 큰 것으로 나타났다. 손보사 순이익은 6조4610억원으로 1조5800억원(19.6%) 감소했다. 손보사의 투자손익도 8808억원 확대됐지만, 손해율 상승으로 보험손익이 2조7478억원 급감했기 때문이다.

보험사의 순이익 지표가 쪼그라들면서 수익성 지표 역시 뒷걸음질 쳤다. 같은 기간 보험업계 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 각각 1.16%, 10.26%로 지난해 같은 기간보다 0.27%포인트(p), 1.02%포인트씩 내렸다.

보험사들의 총 수입보험료는 183조3829억원으로 지난해 같은 기간보다 8.4% 늘었다. 생·손보 각각 89조4170억원, 93조9659억원으로 지난해 같은 기간보다 10.7%, 6.3% 늘었다. 생보사와 손보사 모두 퇴직연금 판매가 각각 46.4%, 16.9%씩 늘었다.

올해 9월 말 기준 보험사들의 총자산은 1327조2000억원으로 지난해 말 대비 4.6% 늘었다. 같은 기간 총부채도 1175조9000억원으로 4.4% 증가했다. 자기자본은 151조3000억원으로 전년 말보다 6.4% 늘었다.

금감원 관계자는 “보험업계는 손해액 증가와 보험계약 손실 비용으로 인한 보험손익 악화로 지난해보다 당기순이익이 감소했다”며 “대내·외 불확실성으로 인한 금융시장 변동에 대비해 주요 리스크 원인을 자세히 모니터링하고, 보험사의 손익과 재무건전성 변동에 선제적으로 대응할 계획”이라고 말했다.