민선 8기 공약사업 추진 점검…3분기 기준 공약 이행률 94.2%로 목표치 크게 상회 스마트횡단보도·주차장 확충 등 조기 달성, 관악S밸리 추진 및 강감찬 브랜드파워 강화도 연내 완료 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 8기 4년 여정의 마무리 단계에 돌입한 관악구(구청장 박준희)는 18일 분야별 공약사업의 추진 현황을 점검하며 구민과의 약속을 차질 없이 완성해 나가고 있다.

박준희 구청장의 주재로 열린 하반기 공약사업 보고회에서는 민선 8기 6대 구정 목표, 60개 실천 과제 전반에 걸친 이행 현황을 검토했다.

구는 2025년 3분기 기준 공약사업 이행률 94.2%를 기록하고 전체 60개 과제 중 17개 과제를 조기 완료하며 목표치를 크게 상회하는 성과를 달성했다.

주요 공약 이행 완료 사업으로는 ▲사회적경제 활성화 ▲행복한 1인 가구 ▲청년상상주간 개최 ▲스마트 횡단보도 확대 ▲주차장 확충 등이 있다.

혁신 경제도시 구현과 생애주기별 맞춤형 복지 실현의 핵심인 ‘관악S밸리 2.0 성공적 추진’과 ‘관악문화복지타운 건립’을 비롯해 상호문화도시 육성, 강감찬 브랜드파워 강화 등 주요 현안 사업도 연내 조기 완료될 것으로 구는 기대한다.

아울러 구는 ▲정책자문단 ▲더불어으뜸관악 혁신‧협치위원회 ▲주민배심원제 등 운영으로 공약 추진 과정에 주민 의견을 폭넓게 반영하고 있다.

또 공약사업 추진 현황과 예산, 평가 결과 등을 관악구청 홈페이지를 통해 투명하게 공개하며 공약 이행의 민주성과 신뢰성을 높이고 있다.

구는 민선 8기 임기 내 매니페스토 관련 각종 대외 평가에서 우수한 성과를 창출했다. ‘공약 이행 및 정보공개 평가’에서 2회 연속 최우수(SA) 등급을 받았고, ‘전국 지방자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서도 3회 연속 ’최우수상‘을 수상하며 완성도 높은 공약 이행 성과를 인정받았다.

박준희 구청장은 “지난 7년간 경제, 청년, 힐링, 소통 어느 분야 하나 빠짐없이 성장했고 주민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 왔다“며 ”주민과 약속했던 공약의 결실을 맺는 중요한 시기인 만큼, 남은 사업도 속도감 있게 마무리하고 더 큰 발전, 더 깊은 행복을 드릴 수 있도록 끝까지 달리겠다“고 말했다.