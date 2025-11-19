[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군과 서울관광재단이 지난 17일 서울관광플라자에서 ‘지역관광 상생발전을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약식에는 김광열 영덕군수와 서울관광재단 김기연 대표이사를 비롯한 관계자 20여명이 참석했다.

두 기관은 이번 협약에 따라 △관광 정보교류 및 네트워크 구축 △국내외 관광객 대상 상호 관광 홍보 협력 사업 운영 등을 주요 내용으로 지역관광 활성화를 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.

특히 영덕대게축제와 물가자미축제, 황금은어축제 등 영덕군의 대표적인 축제와 해양·미식 축제에 국내외 관광객을 유치하기 위한 협력 방안이 중점적으로 다루어졌다.

영덕군은 최근 동해 중부선 철도와 포항~영덕 고속도로가 개통되는 등 교통 접근성이 대폭 향상됨에 따라 향후 수도권 관광객을 유치하기 위한 관광 전략을 적극 모색할 방침이다.

김광열 영덕군수는 “이번 협약이 지역관광 발전의 모범적인 협력 모델로서 지역경제 활성화의 촉매제 역할을 할 것으로 기대한다”며 “서울관광재단과 긴밀하게 소통하면서 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.